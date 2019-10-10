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10.10.2019
Номер: 106
Выпуск: 3846
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
ИНАУГУРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 9 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА
Рауль Хаджимба официально вступил в должность президента Абхазии в среду 9 октября. Церемония инаугурации прошла в Большом зале заседаний Кабинета Министров республики.
Избранный Президент Рауль Хаджимба принес присягу в качестве главы государства.
После этого Спикер Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия вручил Раулю Хаджимба атрибуты президентской власти – штандарт, печать, шашку и абхазский посох «алабаща».
Уже действующий Президент Республики Абхазия выступил с речью, а приглашенные на церемонию гости поздравили его со вступлением в должность.
Номер: 106
Выпуск: 3846
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА