ИНАУГУРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 9 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

Рауль Хаджимба официально вступил в должность президента Абхазии в среду 9 октября. Церемония инаугурации прошла в Большом зале заседаний Кабинета Министров республики.

Избранный Президент Рауль Хаджимба принес присягу в качестве главы государства.

После этого Спикер Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия вручил Раулю Хаджимба атрибуты президентской власти – штандарт, печать, шашку и абхазский посох «алабаща».

Уже действующий Президент Республики Абхазия выступил с речью, а приглашенные на церемонию гости поздравили его со вступлением в должность.

Номер: 106Выпуск: 3846Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА