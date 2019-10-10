В ДЕНЬ ИНАУГУРАЦИИ

9 октября Президент РА Рауль Хаджимба встретился с министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым.

«Вся та работа, которую мы выстраиваем, имеет большое значение. Все те задачи, которыми и Вы непосредственно занимаетесь, дадут соответствующие результаты, значимые для всего народа».

Номер: 106Выпуск: 3846Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА