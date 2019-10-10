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В ДЕНЬ ИНАУГУРАЦИИ 10.10.2019

В ДЕНЬ ИНАУГУРАЦИИ

9 октября Президент РА Рауль Хаджимба встретился с министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым.

«Вся та работа, которую мы выстраиваем, имеет большое значение. Все те задачи, которыми и Вы непосредственно занимаетесь, дадут соответствующие результаты, значимые для всего народа».


Номер:  106
Выпуск:  3846
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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