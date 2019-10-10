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10.10.2019
Номер: 106
Выпуск: 3846
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
В ДЕНЬ ИНАУГУРАЦИИ
9 октября Президент РА Рауль Хаджимба встретился с министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым.
«Вся та работа, которую мы выстраиваем, имеет большое значение. Все те задачи, которыми и Вы непосредственно занимаетесь, дадут соответствующие результаты, значимые для всего народа».
Номер: 106
Выпуск: 3846
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА