11 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Вооруженные силы Абхазии – военная организация, способная противостоять внешним и внутренним агрессивным силам и готовая в любую минуту встать на защиту своей страны и народа. История Вооруженных сил развивалась в рамках становления Абхазского государства. После успешно проведенной военной операции по освобождению г.Гагры от грузинских агрессоров 11 октября 1992 года Президиум Верховного Совета Республики Абхазия издал Указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. Эта дата считается днем рождения Абхазской армии. Исполняющим обязанности министра обороны был назначен полковник В.Аршба, а начальником Генштаба – полковник С.Сосналиев.

В январе 1993 г. Президиум Верховного Совета принял Постановление о назначении Председателя Верховного Совета РА В.Г.Ардзинба Главнокомандующим Вооруженными силами.

Номер: 106Выпуск: 3846Рубрика: политикаАвтор: Из книги профессора АГУ Т.Ачугба «Абхазия в датах» и «Календаря памятных дат»