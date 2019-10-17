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17.10.2019
Номер: 108
Выпуск: 3848
Рубрика: общество
Автор: Спутник-Абхазия
ОБЕЗОПАСИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
В 2019 году вакцинация населения республики от вирусов гриппа началась в октябре и продлится до конца декабря.
Вакцинация от гриппа не будет проходить в школах и детсадах Абхазии, рассказала корреспонденту Sputnik главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.
Прививка от вирусов гриппа не обязательная и не входит в национальный календарь прививок. Каждый родитель по желанию может провакцинировать ребенка в детских поликлиниках.
«Человек четко должен осознавать, для чего и почему он это делает», – объяснила Скорик.
Министерство здравоохранения в этом году заказало до 15 тысяч доз вакцин.
Прививку от гриппа можно сделать бесплатно во всех районных больницах, а также в поликлиниках страны.
Номер: 108
Выпуск: 3848
Рубрика: общество
Автор: Спутник-Абхазия