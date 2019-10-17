ОБЕЗОПАСИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ

В 2019 году вакцинация населения республики от вирусов гриппа началась в октябре и продлится до конца декабря.

Вакцинация от гриппа не будет проходить в школах и детсадах Абхазии, рассказала корреспонденту Sputnik главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

Прививка от вирусов гриппа не обязательная и не входит в национальный календарь прививок. Каждый родитель по желанию может провакцинировать ребенка в детских поликлиниках.

«Человек четко должен осознавать, для чего и почему он это делает», – объяснила Скорик.

Министерство здравоохранения в этом году заказало до 15 тысяч доз вакцин.

Прививку от гриппа можно сделать бесплатно во всех районных больницах, а также в поликлиниках страны.

Номер: 108Выпуск: 3848Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия