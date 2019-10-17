ВЛАДИМИР ЛЕВИНТАС: «Я ПРИШЕЛ НА ПЕПЕЛИЩЕ, СТОЯЛ И ПЛАКАЛ…»

Военное время 1992-1993 гг.

Вместо предисловия. В дни празднования 26-й годовщины нашей Победы в редакцию газеты «Республика Абхазия» поступали письма с поздравлениями, приходили ветераны войны с воспоминаниями о фронтовых буднях, близкие люди участников сражений, живущих ныне, и тех, кого уже нет, с рассказами об их подвигах, самоотверженности, храбрости. Пришло письмо и из Израиля. Его автор – хорошо известный многим в Абхазии, коренной сухумчанин, ныне живущий в Израиле Владимир Борисович Левинтас. Это письмо – воспоминания, рассказ о пережитом, о собственном восприятии войны, воскрешение фактов, наблюдений и их оценка.

Надеемся, что это будет интересно и нашим читателям.

После окончания Таганрогского радиотехнического института в 1965 году я был распределен на работу в г. Брянск на электровакуумный завод «Литий». Пять лет работал на должностях начальника цеха, начальника отдела технической информации, освобожденным секретарем комитета комсомола. В 1970 году вернулся в родной Сухум. Начал работать старшим научным сотрудником в Центральной научно-исследовательской лаборатории по туризму и экскурсиям.

В 1975 году лабораторию расформировали, и меня пригласил на работу в Абхазский институт усовершенствования учителей его директор Ремзи Камшишевич Агрба, часто заходивший ко мне в фотолабораторию, страстный любитель фотографии. И 1 сентября 1975 года я впервые вошел в здание института.

Ремзи Камшишевич предложил мне возглавить методический кабинет ТСО – технические средства обучения в школе. Для организации кабинета выделили три смежные комнаты. В одной я организовал фотостудию с фотолабораторией, в другой – класс-кабинет ТСО, в третьей – лингафонный класс на 24 поста. Чтобы оснастить класс-кабинет, аппаратуру и оборудование приобретали в Сухуме, Сочи, Ростове-на-Дону, Москве, Ленинграде. В течение года был фактически полностью оснащен класс-кабинет техническими средствами, применяемыми в школе: от диапроектора до видеокамеры. И это отличало наш институт от других таких же, где не было полностью оснащенных техникой аудиторий.

За 17 лет работы в институте мы посетили более двухсот школ, внимательно изучали передовой педагогический опыт. Я присутствовал на многих открытых уроках, фотографировал, и затем мы обобщали этот опыт и распространяли его во время курсовых занятий. Фотографии таких уроков я размещал на стенде в вестибюле института. Он пользовался успехом.

В 1982 году работы нашего Института усовершенствования учителей по обобщению и распространению передового педагогического опыта были представлены на ВДНХ СССР в павильоне «Народное образование». Нам предложили сделать несколько стендов. Все материалы готовились кабинетом ТСО. Работу абхазского коллектива оценили высоко. Вместо положенных трех месяцев наши материалы экспонировались на ВДНХ полгода. Директор ИУУ Ремзи Агрба получил золотую медаль ВДНХ, серебряной медали был удостоен заместитель директора Аркадий Ципурский.

Кроме самих занятий на курсах по ТСО, мы проводили с учителями и практические работы по фото- и киносъемке на природе – экскурсии в Цебельду на раскопки древней апсилийской крепости Цабал, которые проводили доктор исторических наук Ю.Воронов и кандидат исторических наук О. Бгажба. Их лекции по истории Абхазии (Апсилии), да еще с фотосессией на природе были оценены слушателями курсов по достоинству.

В июне 1992 года по инициативе Председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Григорьевича Ардзинба нашим институтом впервые были организованы курсы по истории Абхазии. Так как в здании не было большой аудитории, Ардзинба предложил проводить лекции в большом зале Верховного Совета.

В назначенный день там собралось более 200 учителей истории, ученые из АбНИИ, депутаты ВС, члены правительства Абхазии. Лекции читали ученые Ю. Воронов, Б.Сагария, О. Бгажба, С. Лакоба и другие историки и археологи. Эти лекции стали для многих настоящим откровением. Ведь грузинские историки трактовали историю по-своему, в угоду националистическим и политическим взглядам и тенденциям. Впрочем, они это делают и сейчас... А тогда на курсах на основе археологических данных была раскрыта историческая правда. Фотоартефакты для лекций Ю.Воронову и О.Бгажба подготовил я. На следующий день из Тбилиси скомандовали: курсы по истории Абхазии закрыть, прекратив их финансирование.

Однако все лекторы решили продолжить работу курсов без оплаты их труда. К сожалению, использовать знания, полученные на этих курсах, учителя не успели. 14 августа началась война.

В начале войны почти все сотрудники, оставшиеся в городе, приходили в институт. Однажды, выглянув в окно, которое выходило на нашу котельную, я увидел в куче угля торчащий ствол танкового орудия. Пошел посмотрел – действительно, танк, зарытый в уголь. Выше нашего здания, в ущелье, увидел еще два танка. Это было после того, как 3 сентября в Москве Борис Ельцин, Эдуард Шеварднадзе и Владислав Ардзинба подписали Соглашение, предусматривающее развод противоборствующих сторон, вывод техники. В то время в Абхазии находился специальный представитель России Сергей Шойгу, контролирующий развод войск. А грузины вместо того, чтобы сдавать боевую технику, прятали её во дворах и ущельях. На велосипеде я поехал в санаторий МВО, где базировался С. Шойгу. На территории увидел соседа – дирижера Абхазского симфонического оркестра Анатолия Хагба. Подошел и рассказал ему, где грузины прячут танки. Попросил, по возможности, сообщить это Сергею Шойгу. Утром танков ни в куче угля, ни в ущелье уже не было.

Где-то в конце августа и.о. директора И. Бенделиани привел в институт группу офицеров грузинской армии. Те, осмотрев все помещения, дали команду нашему коллективу в течение трех дней покинуть работу, убраться восвояси. Стали думать, что можно спасти, эвакуировать за три дня, да еще без транспорта. Очень жаль, прежде всего, было нашу великолепную библиотеку. Предложили разобрать по домам хотя бы по 5-6 томов Пушкина, Лермонтова, книги абхазских писателей. Несколько книг я отвез на велосипеде нашему методисту Алле Джалагония, часть забрал к себе домой. Кое-что взяли другие сотрудники. Танечка Стацюк – заведующая библиотекой – плакала, ведь библиотека была её детищем. (Где Танечка сейчас?..) В это же время грузинские солдаты загрузили подвал институтского здания, где размещалась наша столярная мастерская, танковыми снарядами, боеголовки были в отдельных ящиках. А в сентябре 1993 года, убегая от бойцов Абхазской армии, грузинские боевики бросили в этот подвал гранату, все сгорело дотла.

Уже после войны, когда я после ранения (было со мной и такое) смог встать, приехал с сыном на пепелище нашего института и не мог сдержать слез, стоял и плакал...

(Окончание в следующем номере)

Владимир ЛЕВИНТАС

г.Тверия, Израиль

24.09.2019г.

Номер: 108Выпуск: 3848Рубрика: обществоАвтор: Владимир ЛЕВИНТАС