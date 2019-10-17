ПРЕЗИДЕНТ ТПП РА ВСТРЕТИЛАСЬ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ ТУРЦИИ

В Торгово-промышленной палате Республики Абхазия состоялась встреча президента ТПП Тамилы Мерцхулава с делегацией из Турции, возглавляемой Тахиром (Озбен) Лейпа, председателем Клуба дружбы города Анкары. Визит делегации, в составе которой проживающие в Турции абхазские соотечественники, носит ознакомительный характер.

Президент ТПП Тамила Мерцхулава рассказала гостям о правилах ведения бизнеса и осуществления торговли с Республикой Абхазия, а также об экономическом и инвестиционном потенциале нашей страны.

В рамках встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития дружественных и торгово-экономических взаимоотношений между Абхазией и Турцией, а также возможность взаимовыгодного сотрудничества.

В заключение встречи гости поблагодарили Тамилу Мерцхулава за оказанный теплый и дружественный приём и преподнесли ей памятный подарок.

Для справки: Платформа Клубов дружбы Турции – это некоммерческая организация, членами которой являются чиновники и бизнесмены с кавказскими корнями, проживающие в Турции. После создания Клуба дружбы в Анкаре в 1987 году, были созданы клубы дружбы в Стамбуле, Коджаели, Бурсе, Дюздже, Измире, Кайсери, Адане, Анталии и Башкенте. В 2013 году с участием всех клубов дружбы была создана Платформа Клубов дружбы. В настоящее время деятельность клубов продолжается под эгидой Платформы.

Номер: 108Выпуск: 3848Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА