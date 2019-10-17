Главная
ПРЕЗИДЕНТ ТПП РА ВСТРЕТИЛАСЬ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ ТУРЦИИ
В Торгово-промышленной палате Республики Абхазия состоялась встреча президента ТПП Тамилы Мерцхулава с делегацией из Турции, возглавляемой Тахиром (Озбен) Лейпа, председателем Клуба дружбы города Анкары. Визит делегации, в составе которой проживающие в Турции абхазские соотечественники, носит ознакомительный характер.
Президент ТПП Тамила Мерцхулава рассказала гостям о правилах ведения бизнеса и осуществления торговли с Республикой Абхазия, а также об экономическом и инвестиционном потенциале нашей страны.
В рамках встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития дружественных и торгово-экономических взаимоотношений между Абхазией и Турцией, а также возможность взаимовыгодного сотрудничества.
В заключение встречи гости поблагодарили Тамилу Мерцхулава за оказанный теплый и дружественный приём и преподнесли ей памятный подарок.
Для справки: Платформа Клубов дружбы Турции – это некоммерческая организация, членами которой являются чиновники и бизнесмены с кавказскими корнями, проживающие в Турции. После создания Клуба дружбы в Анкаре в 1987 году, были созданы клубы дружбы в Стамбуле, Коджаели, Бурсе, Дюздже, Измире, Кайсери, Адане, Анталии и Башкенте. В 2013 году с участием всех клубов дружбы была создана Платформа Клубов дружбы. В настоящее время деятельность клубов продолжается под эгидой Платформы.
Номер: 108
Выпуск: 3848
Рубрика: экономика
Автор: Пресс-служба ТПП РА