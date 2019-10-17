ПОДВИГ. 15 ОКТЯБРЯ 1970 ГОДА

Сорок девять лет назад в Советском Союзе впервые произошел угон самолета. Ан-24, летевший из Батуми в Сухум, был захвачен литовскими террористами.

В 12.40 по местному времени два пассажира в первом ряду вызвали бортпроводницу и потребовали передать конверт пилотам. Это был отпечатанный еще в Вильнюсе «Приказ № 9», в котором террористы требовали лететь в Турцию и прекратить радиосвязь. За невыполнение приказа – смерть. Одновременно один из террористов объявил пассажирам о том, что советской власти на их самолете больше нет.

Так начался первый в истории СССР захват пассажирского самолета. На борту находились 46 пассажиров и пять членов экипажа.

Террористами оказались литовцы, отец и сын Бразинскасы. Позже компетентные органы досконально изучат все этапы их жизни. Окажется, что старший Бразинскас – 45-летний Пранас, антикоммунист, в 1944 году служил во вспомогательных войсках немецкой дивизии, где собирал понтонные мосты.

В 1965 году Пранас Бразинскас, работая заведующим склада хозтоваров, получил пять лет колонии общего режима за хищение социалистической собственности, однако его условно-досрочно освободили через три года.

19-летняя бортпроводница Сухумского авиационного отряда Надежда Курченко рванулась к пилотам с криком: «Нападение!»

Террористы кинулись за ней. «Никому не вставать! – закричали они.– Иначе взорвем самолет!» Курченко пыталась преградить им путь в кабину, и тогда один из них в упор расстрелял ее из обреза.

Террористы ворвались в кабину и стали стрелять в экипаж, ранив командира, бортмеханика и штурмана, не пострадал только второй пилот. Позже они объяснят, что намеренно решили ранить трех членов экипажа, но не убивать, а одного оставить невредимым, чтобы он смог вести самолет. Примерно через полтора часа после захвата воздушное судно приземлилось в турецком городе Трабзоне.

Тело убитой террористами бортпроводницы спецрейсом привезли из Трабзона в Сухум, куда из Удмуртии уже летела ее мать. Похоронить Надю Курченко решили в Сухуме, в одном из центральных парков, который по сей день носит ее имя.

Через двадцать лет после трагической гибели в 1990 году прах Нади Курченко по настоянию ее матери был перевезен в Удмуртию, останки героини сейчас покоятся на кладбище ее родного города Глазова.

Спутник Абхазия

Номер: 108Выпуск: 3848Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия