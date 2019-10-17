ВПЕРВЫЕ В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АБАЗА»

Инициатива

На прошедшей в Сухуме пресс-конференции представители Всемирного абхазо-абазинского конгресса рассказали о первом культурно-спортивном фестивале «Абаза» в Абхазии.

Открывая пресс-конференцию, председатель высшего совета ВААК Кан Тания рассказал, что идея проведения фестиваля возникла в 2013 году и принадлежала председателю высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссе Экзекову. «Первые два фестиваля посетили от 50 до 120 человек. Но спустя шесть лет мероприятие объединило вокруг себя уже более 2 500 представителей абхазо-абазинского народа. Сегодня фестиваль является одним из самых значимых культурных и спортивных событий в КЧР. В нем все эти годы участвуют представители абазинских аулов Карачаево-Черкесии. Два года назад фестиваль стал международным. На него стали приглашать не только абазинов, проживающих в Карачаево-Черкесии, но также абазинов и абхазов, проживающих в Сирии, Египте, Абхазии, Иордании. Мероприятие вышло совершенно на другой уровень. Около года команда ВС ВААК работала над подготовкой мероприятия, которое пройдет в двух городах республики – Гудауте и Сухуме с 16 по 18 октября.

Исполнительный директор клуба вольной борьбы «Абаза» Леонид Боджгуа рассказал о том, как будет проходить спортивная часть мероприятий: «16 октября в городе Гудауте в рамках фестиваля пройдут соревнования по вольной борьбе на кубок председателя высшего совета ВААК Муссы Экзекова. Это восьмой турнир, в нем примут участие борцы двух возрастов – 15-16 лет и 17-18 лет, всего до 250 участников из КЧР, Абхазии, Адыгеи, Северной Осетии, Южной Осетии, регионов России. В будущем планируется включить в программу фестиваля и другие виды спорта»

Руководитель Женских советов ВААК Гета Ардзинба рассказала о культурной программе мероприятия, которая пройдет в столице 18 октября. «Культурная часть мероприятия включает в себя театральную реконструкцию обряда привода невесты в дом, этнографические экспозиции, национальные танцы и песни, а также гости фестиваля смогут попробовать блюда абазинской кухни. В первую очередь мы всем хотим подарить большой национальный праздник, создать положительный фон для того, чтобы общение с нашими братьями-абазинами, которые приедут на свою историческую родину, прошло в дружественной атмосфере праздника. Главная идея фестиваля – сплочение абхазо-абазинского народа. Поэтому на фестивале так много этнографических и исторических материалов. Будет много распечатанных постеров, хотим продемонстрировать общность наших культурных и материальных ценностей, параллельность развития народов. Для того, чтобы мы понимали, кем мы являемся сегодня, нам нужно осознать, кем мы были в прошлом. Мы очень нуждаемся в былом единстве. Такие мероприятия, как фестиваль «Абаза» призваны возродить и способствовать укреплению идеи народного единства», – подчеркнула руководитель Женских советов ВААК Г.Ардзинба. Также будет установлен выставочный шатер, где будет представлена совместная экспозиция из запасников этнографического музея села Эльбурган и госмузея Абхазии, будут представлены национальные костюмы, специально привезенные на фестиваль. На площади помимо постеров будут выставлены исторические карты с цитатами, лингвистическая карта сопоставления абхазского и абазинского языков, карты современного расселения абхазо-абазинского этноса. Нас много и нам пришло время объединяться по-настоящему».

Мадина ЧАГАВА

(Фото автора)

Номер: 109Выпуск: 3849Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА