МОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Письмо в редакцию

3 октября сего года в эфире Абхазского телевидения было показано интервью с директором Абхазского НИИ сельского хозяйства, в котором уважаемый Айба Лёсик Янкович, по непонятной мне причине, мягко говоря, ввел в заблуждение зрительскую аудиторию, касаясь вопросов истории создания вышеупомянутого учреждения.

Честно говоря, я хотел промолчать на это заявление, но поскольку оно было неверным, о чем известно многим нашим гражданам, я решил внести некоторую ясность. Истоки создания этого учебного заведения связаны именно со мной, с моей деятельностью, поэтому я всё-таки решил очень коротко изложить правду.

Идея создания единого Научного центра сельскохозяйственного профиля на базе дислоцированных в Абхазии разноведомственных научных организаций сельскохозяйственного профиля возникла у меня еще в 70 – 80-е годы прошлого века. Работая руководителем научного обеспечения сельхозпроизводства при МСХ республики, я неоднократно с конкретными предложениями и соответствующим проектом обращался к руководству страны, выступал в республиканской печати, где обосновал необходимость создания республиканского центра научного обеспечения аграрной сферы.

Однако, к сожалению, мои предложения у тогдашнего подконтрольного Тбилиси руководства, не находило понимания. И лишь с приходом на пост председателя Верховного Совета Абхазии В.Г. Ардзинба дело сдвинулось с мертвой точки. Я по своей инициативе обратился к нему с предложением о необходимости создания Центра научного обеспечения АПК республики.

Он отреагировал весьма положительно, распорядился о создании министерской комиссии по изучению научной и производственной деятельности местных научно-исследовательских учреждений сельскохозяйственного профиля.

Приказом министра сельского хозяйства К. Ануа была создана комиссия, руководство которой поручалось мне. Было проведено тщательное изучение научной и производственной деятельности каждого учреждения, и подробная справка мною от имени Министерства сельского хозяйства (МСХ) была представлена В.Г. Ардзинба.

Спустя некоторое время В. Ардзинба распорядился о создании научно-производственного объединения субтропических культур, как переходный промежуточный орган, с целью создания АбНИИСХ.

К тому времени уже обновленным составом МСХ во главе с Л. Шамба, было утверждено Положение о научно-производственном объединении субтропических культур, составленное мною, и был издан соответствующий приказ о создании Объединения НПОСК.

Гендиректором объединения был назначен я. Вскоре я сформировал руководство НПО в составе заместителей: кандидатов сельскохозяйственных наук Д.Джгаркава, Р.Отырба и производственника Г.Айба, и др. руководство, расположившееся в здании Дома Советов. Там и застала война, которая нанесла огромный урон НПОСК.

Я и некоторые сотрудники объединения и МСХ, находясь в г. Гудауте, выполняли поручения военного времени. Я выполнял несколько правительственных поручений.

С завершением войны МСХ и НПОСК переехали в г. Сухум, но так как здание было сильно повреждено войной, то пришлось расположиться в небольшом здании по улице Абазинской.

Как раз в начале 1994 года МСХ назначило нового зам.министра Л. Айба и с того времени наше НПОСК работает в содружестве и с новым замом.

Спустя насколько месяцев министр сельского хозяйства Л. Шамба издает приказ о приостановлении деятельности объединения НПОСК без какого-либо обоснования. Заметим, как выяснилось позже, издание приказа о закрытии НПОСК было одним из замыслов министра и зама, чтобы отстранить П. Алан от должности долго создаваемого им АбНИИСХ.

Последующий, изданный через пять месяцев приказ министра, гласил о возобновлении деятельности НПО, но уже в роли НИИ сельского хозяйства и, к удивлению многих, назначении его директором зам. министра Л. Айба, а Патико Алан – зав. отделом.

Я выразил свое глубокое возмущение совершенным актом в отношении моего долголетнего труда и борьбы за создание в республике своего научного центра сельскохозяйственного профиля министру, Совмину и Президенту В. Ардзинба. Справедливое реагирование на мое возмущение было со стороны зампреда Совмина В. Воронова.

Вот очень коротко об истоках образования нынешнего АбНИИСХ.

Я собственно, на самом деле, не преследую никаких личных интересов, отвергая сказанное Л.Я. Айба, но дело в истине.

Правда всегда должна ставиться выше любых личных интересов.

П. АЛАН, заслуженный работник сельского хозяйства, науки и образования, профессор Абхазского госуниверситета

Номер: 108Выпуск: 3849Рубрика: обществоАвтор: П. АЛАН, заслуженный работник сельского хозяйства, науки и образования, профессор Абхазского госуниверситета