Подвиг советского народа

САНЧАРСКИЙ ПЕРЕВАЛ

25-й пограничный полк войск НКВД

В одном из наиболее масштабных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны против фашистской Германии и её сателлитов участвовали представители всех видов и родов Вооруженных сил СССР. Значительный вклад в оборону Кавказа внесли и войска НКВД, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях, выполняли задачи по охране тыла действующей армии, особо важных промышленных предприятий, железных дорог, госучреждений, линий правительственной связи, обеспечивали общественную безопасность, конвоировали военнопленных и заключенных, боролись с разведывательно-диверсионными группами противника. Вместе с тем уже после окончания битвы за Кавказ войска НКВД претворяли в жизнь решения партийно-государственного руководства страны по насильственному выселению некоторых горских народов (чеченцев, ингушей, карачаевцев) за пределы региона. Поэтому неудивительно, что зачастую сам факт вхождения этих войск в структуру Народного комиссариата внутренних дел вызывал у отечественных и зарубежных историков отрицательные эмоции, способствуя формированию исключительно негативной оценки всей их деятельности. Существовавшая на протяжении десятилетий закрытость проблемы и ограниченный доступ к источникам, часть которых хранилась или продолжает храниться под грифом «Секретно», лишь усиливала распространение подобных представлений. И только после распада Советского Союза многие, ранее не известные эпизоды боевой деятельности пограничных войск НКВД, стали достоянием исторической науки и широкой общественности. Одним из малоизученных аспектов битвы за Кавказ является участие 25-го пограничного полка войск НКВД в боевых действиях на Санчарском направлении.

25-й пограничный полк был сформирован на основе 25-го Кагульского пограничного отряда НКВД. Перед началом Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. отряд в составе четырёх комендатур, включавших в себя 20 линейных и 2 резервные заставы, нёс службу по охране участка государственной границы с Румынией по р. Прут протяженностью в 222 км. По состоянию на 21 июня 1941 г. отряд был укомплектован личным составом на 94,3%, что составляло 1373 чел. Из них: старшего и среднего начсостава – 178 чел., младшего начсостава – 247 чел., рядового состава – 948 чел. Начальником отряда являлся майор Сергей Фадеев, заместителем начальника отряда по политической части – старший политрук Алексей Курбатов, начальником штаба отряда – майор Василий Архипов.

С 22 июня по 2 июля 1941 г. отряд вёл активные боевые действия против румынских и немецких войск, стремившихся форсировать р. Прут. По советским данным, за этот период пограничниками было уничтожено 3047 и пленено 75 солдат и офицеров противника.

В первых числах августа 1942 г. немецкое наступление на Кавказе продолжало развиваться. 25-й пограничный полк отходил на юг по маршруту: г. Армавир – станица Лабинская и далее долиной р. Большая Лаба, имея целью через перевал Санчаро Главного Кавказского хребта выйти к г. Сухуму.

К этому времени оперативная обстановка на Санчарском направлении складывалась следующим образом. Немецкое командование планировало осуществить на данном участке фронта прорыв к побережью Черного моря через перевалы Главного Кавказского (Санчаро, Адзапш, Аллаштраху), а затем и Бзыбского (Доу, Гудаутский) хребтов, выйти к Сухуму и Гудауте, оказывая тем самым содействие продвижению 1-й горнострелковой дивизии «Edelweiss» под командованием генерал-майора Хуберта Ланца на Клухорском и Марухском направлениях. Данную задачу должны были решить части 4-й горнострелковой дивизии «Enzian» под командованием генерал-лейтенанта Карла Эгльзеера. В то время как 91-й горнострелковый полк (командир – полковник Вальтер Штеттнер фон Грабенхофен) продвигался долиной Большая Лаба, 13-й горнострелковый полк (командир – полковник Йозеф Бухнер) преследовал отступавшие советские войска в долине р. Зеленчук. Одновременно со штурмом перевалов Санчарского направления 4-я горнострелковая дивизия должна была развернуть наступление и на Умпырском направлении.

В течение дня 20 августа 25-й пограничный полк продолжил движение к перевалу Санчаро и с наступлением темноты сосредоточился на поляне у его подножья, в единственном месте, где можно было разместить людей и накормить вьючных животных. Следом за ним расположился 2-й сводный стрелковый полк. 21 августа личный состав отдыхал и приводил себя в порядок, готовясь к предстоящему восхождению. 22 августа полки во главе с местным проводником-охотником двинулись вверх. К полудню начался сильный дождь, замедливший продвижение войск, но около 15.00 пограничники достигли перевала, где встретили прибывших туда лишь днем ранее бойцов 5-й роты 808-го стрелкового полка. Несмотря на опасность прорыва немцев через перевал Санчаро, командир 25-го пограничного полка принял решение не участвовать в его обороне и продолжить движение к г. Сухуму. Аналогичным образом поступил и командир 2-го сводного стрелкового полка. К вечеру оба полка разместились для отдыха в с. Псху. На вопросы местных жителей о приближении противника военнослужащие отвечали отрицательно, однако данный факт становился все более очевидным.

В этот же день, 22 августа, к перевалам Санчарского направления подошла немецкая боевая группа «Stettner» под командованием полковника Вальтера Штеттнера фон Грабенхофена, созданная на основе 91-го горнострелкового полка 4-й горнострелковой дивизии «Enzian».

Боевая группа «Stettner» уже заняла с. Псху и направилась на юг, готовясь овладеть перевалами Гудаутский, Доу и продолжить движение к побережью Черного моря. 28 августа 3-й горнострелковый батальон 91-го горнострелкового полка перешел р. Бзыбь, занял Гудаутский перевал и начал спуск в направлении с. Ачандары, однако в урочище Гунурхва был остановлен 4-м стрелковым батальоном 155-й стрелковой бригады и истребительным батальоном Гудаутского района.

5 сентября 25-й пограничный полк получил приказ командующего группой войск Санчарского направления, предписывающий очистить от немецких горных стрелков урочище Цибишха и в дальнейшем овладеть перевалом Чамашха. По всему участку соприкосновения сторон шла ружейно-пулемётная перестрелка. В результате разведки расположения сил и огневых средств противника было установлено, что на хребте и высоте 1201,1 укрепился немецкий горнострелковый батальон, который огнём станковых пулемётов, миномётов и снайперов контролирует тропу на протяжении 2 км от отметки 1019 на юго-запад. Движение по ней в дневное время не представлялось возможным.

16 сентября по позициям противника был открыт интенсивный миномётный и пулемётный огонь. В 6.30 группа старшего лейтенанта Прямова и три заставы 2-го стрелкового батальона начали атаку на отметку 963. После непродолжительного боя немецкие горные стрелки начали отходить в направлении перевала Аллаштраху. К 8.00 перевал Чамашха был освобождён советскими войсками.

В знак признания заслуг перед Родиной, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 г., «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество», 25-й пограничный полк войск НКВД был награжден орденом Красного Знамени.

Н.И.МЕДВЕНСКИЙ, научный сотрудник АбИГИ им. Д.И.Гулиа АНА, зам. директора Госмузея Боевой Славы им.В.Ардзинба

Номер: 109Выпуск: 3849Рубрика: обществоАвтор: Н.И.МЕДВЕНСКИЙ, научный сотрудник АбИГИ им. Д.И.Гулиа АНА, зам. директора Госмузея Боевой Славы им.В.Ардзинба