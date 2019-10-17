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17.10.2019
Номер: 109
Выпуск: 3849
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Во исполнение Распоряжения Кабинета Министров Республики Абхазия №169 от 03.10.2019 г. ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Республиканского унитарного предприятия «Дом отдыха «Псоу», расположенное по адресу: Республика Абхазия, Гагрский район, п. Цандрипш, ул. Октябрьская, 245.
Ликвидационная комиссия приступает к работе с момента опубликования данного объявления.
Всем заинтересованным лицам обращаться в ликвидационную комиссию по адресу: г.Сухум, ул. Пушкина, 16. Тел.: 229-75-98.
Номер: 109
Выпуск: 3849
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.