ОБЪЯВЛЕНИЕ

Во исполнение Распоряжения Кабинета Министров Республики Абхазия №169 от 03.10.2019 г. ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Республиканского унитарного предприятия «Дом отдыха «Псоу», расположенное по адресу: Республика Абхазия, Гагрский район, п. Цандрипш, ул. Октябрьская, 245.

Ликвидационная комиссия приступает к работе с момента опубликования данного объявления.

Всем заинтересованным лицам обращаться в ликвидационную комиссию по адресу: г.Сухум, ул. Пушкина, 16. Тел.: 229-75-98.

Номер: 109Выпуск: 3849Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.