УЧЕТ – ВАЖНАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА

С 20 октября 2010 года отмечается Всемирный день статистики. Решение об этом было принято Генеральной Ассамблеей ООН в июле того же года.

О становлении статистической деятельности в Абхазии мы можем говорить с 27 января 1922 года, когда Ревкомом Абхазии был создан государственный статистический орган – Центральное статистическое управление (ЦСУ).

Надо отдать должное основоположникам нашего государства в лице Нестора Лакоба, которое придавало огромное значение статистике. Созданной структуре вменили в обязанность ведение демографической статистики, статистики землепользования, сельскохозяйственного производства и т.д.

Значение статистики в становлении и развитии нашей страны хорошо понимал основоположник современного абхазского государства В.Г.Ардзинба, который создал Управление государственной статистики в январе 1995 года.

В настоящее время Управление государственной статистики является структурным подразделением КМ РА, которое выполняет возложенные на него задачи. Это сбор и обработка информации территориальных органов статистики. Собранный статистический материал подвергается анализу и в виде отчетов ежеквартально представляется руководству страны. Управлением ежегодно издается статистический сборник «Абхазия в цифрах». УГС РА, располагая современными средствами коммуникации, выкладывает на собственном сайте статистическую информацию для использования всеми заинтересованными организациями и физическими лицами.

К основным требованиям, предъявляемым к статистике является полнота, объективность, достоверность статистической информации.

Управление также несет ответственность за хранение и защиту информации, соблюдение государственной тайны и конфиденциальности. В настоящее время УГС РА рассматривает возможность изменения статуса организации.

За короткое время удалось улучшить учет деятельности предприятий и организаций, создать базу данных индивидуальных предпринимателей.

В день профессионального праздника меньше всего хочется говорить о проблемах, но вместе с тем надеемся в будущем решить такие проблемы, как улучшение отчетной дисциплины организаций, совершенствование ведомственной статистики, создание статистической базы сельского хозяйства, расширение базы данных для расчета ВВП.

В преддверии Дня статистики поздравляю весь коллектив с профессиональным праздником!

К. ГОГИЯ, начальник УГС РА

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Кстати, в журнале «Аудит» – Международный научно-практический журнал, который выходит с 1995 года в городе Москве, где публикуются самые новые, необходимые и интересные материалы по аудиту, бухгалтерскому учету, налогообложению и т.д. за №7-8 2019 года опубликовано научная статья «Методология расчета валового внутреннего продукта (ВВП) в Республике Абхазия и резервы его роста».

Авторами данной статьи в таком престижном журнале являются К.А.Гогия, доктор экономических наук, почетный профессор Абхазского государственного университета, член-корреспондент РАЕН, начальник Управления государственной статистики РА и Л.В.Качарава, ст. преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» АГУ, заместитель начальника Управления Государственной статистики РА

Авторы статьи, анализируя нынешнее положение дел в экономике РА, предлагают, что для достижения более высоких показателей ВВП необходимо провести ряд трудоемких и затратных мероприятий. Называют основные резервы роста ВВП – это в первую очередь переоценка основных фондов для подсчета валового накопления основного капитала, перепись жилищного фонда , оценка объектов историко-культурного наследия.

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От редакции хотим добавить, что публикации подобного рода научных статьей наших ученых в различных изданиях Российской Федерации и в странах Европы радуют, и надеемся на то, что в перспективе эти научные изыскания будут использованы в практической деятельности для экономического роста нашей страны и улучшения благосостояния граждан.

Номер: 109Выпуск: 3849Рубрика: обществоАвтор: К. ГОГИЯ, начальник УГС РА