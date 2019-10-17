ОБ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

7 октября 2019 года в результате удара молнии на подстанции «Бзыбь, 220 кВ» из строя вышел автотрансформатор АТ-2. Сейчас подстанция работает на одном трансформаторе. Заместитель главного инженера РУП «Черноморэнерго» Николай Барановский рассказал о критической ситуации на подстанции.

Так, по его словам, 7 октября молния ударила в линию «Псоу, 220 кВ», при этом на подстанции «Бзыбь» сработала аварийная защита, и автотрансформатор АТ-2 отключился. «В этот период второй, имеющийся на данной подстанции автотрансформатор, был планово вывезен на ремонт для подготовки его к осенне-зимнему сезону. В результате подстанция полностью оказалась обесточенной и прекратила подачу питания в Гагрский район. Было принято решение экстренно ввести в работу вывезенный на ремонт автотрансформатор АТ-1. Так что подача электроэнергии в Гагрский район возобновлена», – проинформировал Барановский.

По его словам, после возобновления подачи электроэнергии начались ремонтные работы на автотрансформаторе АТ-2. «Было выявлено, что главная изоляция бумажно-масляной обмотки 220 кВ автотрансформатора повреждена ввиду износа, а также из-за постоянных перегрузов трансформаторов в осенне-зимние сезоны. Этот трансформатор эксплуатируется более 50 лет. Молния спровоцировала дефект и вывела из строя трансформатор», – сказал он.

Барановский сообщил, что подача электроэнергии в Гагрский район осуществляется по магистральным линиям 220 кВ от ИнгурГЭС, а также со стороны Российской Федерации. Функция подстанции – преобразовать напряжение 220 кВ в напряжение 110 кВ и распределить по районным подстанциям. Полная мощность, установленная этой подстанцией, 126 МВт. В период осенне-зимних пиков максимальное потребление – около 128 МВт. При выходе из строя одного из трансформаторов возникает дефицит мощности по линиям 110 кВ порядка 60-70 МВт. «В рамках Инвестпрограммы РУП «Черноморэнерго» в августе этого года заказало автотрансформатор мощностью 125 МВт, который на данный момент изготавливается и прибудет к началу декабря. На монтаж, сборку и наладку этого трансформатора тоже нужно определенное время. Он будет готов где-то в конце декабря 2019 года или в январе 2020 года, что нас не устраивает. Поэтому руководством «Черноморэнерго» было принято решение построить 3-4 километра линии 110 кВ от подстанции «Гячрыпш» до подстанции «Псоу», чтобы из Российской Федерации организовать переток дефицитной мощности в 60-70 МВт через линию «Адзиапш» для обеспечения электроэнергией Гагрского района», – пояснил Барановский.

Он также напомнил, что осенне-зимний отопительный сезон начинается с 5-10 ноября: «Холода наступят скоро, и нагрузки пойдут вверх, а у нас уже не хватает мощности на этой подстанции. Мы просим население по возможности снизить потребление электроэнергии».

Начальник службы ремонта силовых трансформаторов РУП «Черноморэнерго» Виктор Вершинин отметил, что «Бзыбь» – одна из основных подстанций, обслуживающая два района – Гагрский и Гудаутский, двумя силовыми трансформаторами мощностью 63 МВт каждый, и их срок службы давно истек. «Мы надеялись, что дотянем до замены старого трансформатора новым, но не дотянули. Работаем сейчас на пределе на одном трансформаторе. Работающий трансформатор тоже в ненадежном состоянии, идет большая нагрузка. Наши энергетики ищут выход», – сказал Вершинин.

Номер: 109Выпуск: 3849Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс