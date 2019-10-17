ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ПЕРЕДАЛО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ВОЕННОМУ ГОСПИТАЛЮ АБХАЗИИ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В конференц-зале МКДЦ «Дом Москвы» состоялась торжественная передача медицинских изделий индивидуального пользования Центральному военному госпиталю Министерства обороны РА на сумму более 300 тысяч рублей. Акция прошла в рамках субсидии на оказание медицинской помощи российским соотечественникам, проживающим за рубежом, при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

Руководитель представительства Правительства Москвы, гендиректор Дома Москвы Зоя Баутина сообщила: «Мы передаем это оборудование Центральному военному госпиталю МО РА, так как это учреждение осуществляет лечение военнослужащих Российской Федерации. Оборудование очень актуальное и крайне необходимое для больных. Это ходунки, костыли, глюкометры, тонометры, противопролежневые матрасы и многое другое. Мы рады, что смогли выполнить миссию Правительства Москвы».

Со своей стороны начальник Центрального военного госпиталя МО РА, полковник медицинской службы Зураб Ачба отметил: «Военный госпиталь обслуживает не только граждан Абхазии, но и граждан России, а также ветеранов всех боевых действий. Оборудование, безвозмездно предоставленное нам Правительством Москвы, очень необходимо для ветеранов и пожилых людей».

Номер: 109Выпуск: 3849Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.