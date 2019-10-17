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НАШ ФАЗИЛЬ 17.10.2019

НАШ ФАЗИЛЬ

25 и 26 октября в Москве состоится международная научная конференция «Писатель на рубеже эпох: творческое наследие Фазиля Искандера», сообщается на официальном сайте Московской абхазской диаспоры.

Научная конференция имеет статус международной. Она призвана осветить общечеловеческое значение творчества Фазиля Искандера и подчеркнуть его авторитет как писателя, публициста и общественного деятеля, как человека большого сердца и глубокого ума, защищавшего высокие идеалы культуры.

На конференцию приглашены литературоведы и филологи из Абхазии и России, США и Австралии, Голландии и Китая.

Организатор мероприятия – Культурный центр Фазиля Искандера.


Номер:  109
Выпуск:  3849
Рубрика:  общество
Автор:  Апсныпресс

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