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17.10.2019
Номер: 109
Выпуск: 3849
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
НАШ ФАЗИЛЬ
25 и 26 октября в Москве состоится международная научная конференция «Писатель на рубеже эпох: творческое наследие Фазиля Искандера», сообщается на официальном сайте Московской абхазской диаспоры.
Научная конференция имеет статус международной. Она призвана осветить общечеловеческое значение творчества Фазиля Искандера и подчеркнуть его авторитет как писателя, публициста и общественного деятеля, как человека большого сердца и глубокого ума, защищавшего высокие идеалы культуры.
На конференцию приглашены литературоведы и филологи из Абхазии и России, США и Австралии, Голландии и Китая.
Организатор мероприятия – Культурный центр Фазиля Искандера.
Номер: 109
Выпуск: 3849
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс