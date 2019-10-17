В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ АБХАЗИИ

В соответствии с Планом подготовки частей и подразделений Вооруженных сил Республики Абхазия на 2019 учебный год в период с 8 по 18 октября проходит полевой выход артиллерийских частей. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.

Цель учений – совершенствование боевого слаживания и полевой выучки подразделений для умелых и решительных действий при выполнении задач по огневому поражению противника в различных видах боя; повышение практических навыков командиров в организации всестороннего обеспечения размещения подразделений на местности, организация боевых действий и их боевого обеспечения при непрерывном управлении артиллерийскими подразделениями и их огнем, организации и поддержании взаимодействия с общевойсковыми подразделениями.

По завершении комплекса учебных мероприятий все подразделения вернутся в места постоянной дислокации, где будут детально проанализированы итоги полевого выхода.

Номер: 109Выпуск: 3849Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба МО РА