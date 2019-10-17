КАЧЕСТВО РАБОТ – НА ПЕРВОЕ МЕСТО

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба на совещании обсудил с руководителями профильных ведомств и представителями подрядных организаций работы на объектах, строящихся в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию страны на 2017-2019 годы. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров РА.

Валерий Бганба призвал уделять основное внимание качеству выполняемых работ и срокам сдачи объектов в эксплуатацию. По его словам, завершить работы текущей программы необходимо до конца первой декады ноября, чтобы заблаговременно провести прием объектов Госкомиссией и оформить акты их ввода в эксплуатацию.

Кроме того, Премьер-министр назвал главные критерии формирования будущей Инвестпрограммы – это тщательный отбор подрядчиков и качественное проектирование объектов.

(АП): Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы была утверждена в Москве на 15-м заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией 8 июня 2017 года. Программа содержит 12 разделов, общая сумма инвестиций – 5 млрд 467 млн рублей. В рамках текущей Инвестпрограммы должно быть восстановлено, капитально отремонтировано и построено свыше 160 объектов.

Номер: 109Выпуск: 3849Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс