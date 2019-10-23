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23.10.2019
Номер: 111
Выпуск: 3851
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
УКАЗЫ
21 октября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о главе Администрации города Сухума.
«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» освободить главу Администрации г. Сухума Харазия Адгура Рафетовича от занимаемой должности».
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21 октября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации г. Сухума.
«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации г. Сухума Кварчия Кана Валерьевича».
Номер: 111
Выпуск: 3851
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА