УКАЗЫ

21 октября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о главе Администрации города Сухума.

«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» освободить главу Администрации г. Сухума Харазия Адгура Рафетовича от занимаемой должности».

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21 октября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации г. Сухума.

«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации г. Сухума Кварчия Кана Валерьевича».

Номер: 111Выпуск: 3851Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА