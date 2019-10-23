БИОГРАФИЯ

Кварчия Кан Валерьевич родился 1 июля 1974 года в городе Сухуме.

В 1991 году окончил среднюю школу №10 в г. Сухуме и поступил на историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности «правоведение».

С 1995 года по 1998 год – начальник отдела снабжения и сбыта завода безалкогольных напитков в г. Сухуме.

С 2002 года по 2004 год – заместитель генерального директора Государственной компании «Абхазвторресурсы».

В 2007 году окончил Сухумский открытый институт по специальности «экономика и право».

С 2007 года по 2011 год – депутат Сухумского городского Собрания, председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

С 2012 года по 2017 год – депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, председатель Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., кавалер ордена Леона, награжден медалью «За Отвагу».

Женат. Отец троих детей.

Номер: 111Выпуск: 3851Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА