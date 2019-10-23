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Президент Абхазии Рауль Хаджимба представил исполняющего обязанности главы Администрации Сухума Кана Кварчия коллективу Администрации 23.10.2019

Президент Абхазии Рауль Хаджимба представил исполняющего обязанности главы Администрации Сухума Кана Кварчия коллективу Администрации

Глава Администрации Президента Беслан Барциц зачитал Указ о назначении Кана Кварчия.

«Необходимы перемены, и я надеюсь, что новое руководство сделает все для того, чтобы облик нашего города изменился в лучшую сторону», – отметил глава государства.

К.Кварчия поблагодарил Президента за доверие.

«Спасибо за высокое доверие, постараюсь своей работой и работой коллектива показать тот потенциал, который есть. Те ресурсы, которые есть у города, мы будем использовать во благо жителей», – сказал он.

Р.Хаджимба подчеркнул, что люди ждут перемен к лучшему, и нужно оправдать их доверие. «Никакого спуска никому не будет, начиная от самого руководителя. Город, который по бюджету превосходит все наши города и районы, должен сделать все для того, чтобы не просить помощи в республиканском бюджете. Город должен меняться», – сказал Президент.

Рауль Хаджимба поблагодарил предыдущего руководителя и выразил надежду на то, что Адгур Харазия сможет применить свой опыт на другой работе.

Согласно закону, городское Собрание Сухума должно утвердить кандидатуру мэра в течение 30 дней, проведя тайное голосование. При этом для утверждения кандидатуры на должность необходимо, чтобы «за» проголосовали 14 депутатов из 26.


Номер:  111
Выпуск:  3851
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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