Президент Абхазии Рауль Хаджимба представил исполняющего обязанности главы Администрации Сухума Кана Кварчия коллективу Администрации

Глава Администрации Президента Беслан Барциц зачитал Указ о назначении Кана Кварчия.

«Необходимы перемены, и я надеюсь, что новое руководство сделает все для того, чтобы облик нашего города изменился в лучшую сторону», – отметил глава государства.

К.Кварчия поблагодарил Президента за доверие.

«Спасибо за высокое доверие, постараюсь своей работой и работой коллектива показать тот потенциал, который есть. Те ресурсы, которые есть у города, мы будем использовать во благо жителей», – сказал он.

Р.Хаджимба подчеркнул, что люди ждут перемен к лучшему, и нужно оправдать их доверие. «Никакого спуска никому не будет, начиная от самого руководителя. Город, который по бюджету превосходит все наши города и районы, должен сделать все для того, чтобы не просить помощи в республиканском бюджете. Город должен меняться», – сказал Президент.

Рауль Хаджимба поблагодарил предыдущего руководителя и выразил надежду на то, что Адгур Харазия сможет применить свой опыт на другой работе.

Согласно закону, городское Собрание Сухума должно утвердить кандидатуру мэра в течение 30 дней, проведя тайное голосование. При этом для утверждения кандидатуры на должность необходимо, чтобы «за» проголосовали 14 депутатов из 26.

Номер: 111Выпуск: 3851Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА