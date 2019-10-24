СПОРТ

14-20 октября в г. Гагре прошел турнир по теннису «Золотая осень».

В турнире приняли участие около 50 теннисистов из Гагры, Сухума, Пицунды, Москвы, Сочи, Ростова-на-Дону, Самары и Краснодара.

По итогам турнира в возрастной категории 8 лет и моложе среди мальчиков первое место занял Нанба Сабри (тренер – Акуция Элизабет), второе – Кация Лео (тренер – Акуция Элизабет), третье – Хишба Владимир (тренер – Бебия Саид).

В возрастной категории 8 лет среди девочек первое место заняла Гумба Мила (тренер – Бейя Родион), второе – Хупория Татей (тренер – Татевосян Артур), третье – Гумба Даниела (тренер – Акуция Элизабет).

В возрастной категории 9-10 лет среди девочек первое место заняла Есина Даниела (Сочи), второе – Хмаил Лолита (тренер – Акуция Элизабет), третье – Беденашвили Ева (тренер – Акуция Элизабет).

В возрастной категории до 13 лет среди мальчиков третье место занял Кация Астамур (тренер – Акуция Элизабет).

Главный судья и организатор турнира – Бебия Саид.

Номер: 112Выпуск: 3852Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту