Стихи друзей Абхазии

БУДЬ ЖЕ СМЕЛЕЕ – ЭТО ТВОЙ ПУТЬ!

Патриотам Абхазии посвящается

Ты – патриот, ты – гражданин!

И на земле – ты не один,

Первопроходцем будь ты,

Сердце в груди пылает огнем!

Ты – гражданин! И этим гордись!

Только вперед – не оступись!

Воля народа сегодня важна,

И в государстве война не нужна!

Тот, кто поймет, – честь и хвала,

Ведь пред тобой родная земля!

Мирно решать мы проблемы должны,

Распри народу сейчас не нужны.

Ты недовольством ослабишь страну,

Только почувствуешь горечь одну.

Надо страну сейчас поднимать,

Достроить и вновь ее возрождать!

Будь же смелее – это твой путь!

Ты – патриот, можешь горы свернуть!

Ведь государство: народ, Президент,

Вместе должны быть в сложный момент.

Ты – гражданин, ты – человек!

И проживает каждый свой век.

Но в государстве, где много проблем,

Только в единстве решать это всем!

Наталья ГАВРИЛОВА, общественный деятель, г. Сургут

Номер: 112Выпуск: 3852Рубрика: обществоАвтор: Наталья ГАВРИЛОВА, общественный деятель