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Стихи друзей Абхазии
БУДЬ ЖЕ СМЕЛЕЕ – ЭТО ТВОЙ ПУТЬ!
Патриотам Абхазии посвящается
Ты – патриот, ты – гражданин!
И на земле – ты не один,
Первопроходцем будь ты,
Сердце в груди пылает огнем!
Ты – гражданин! И этим гордись!
Только вперед – не оступись!
Воля народа сегодня важна,
И в государстве война не нужна!
Тот, кто поймет, – честь и хвала,
Ведь пред тобой родная земля!
Мирно решать мы проблемы должны,
Распри народу сейчас не нужны.
Ты недовольством ослабишь страну,
Только почувствуешь горечь одну.
Надо страну сейчас поднимать,
Достроить и вновь ее возрождать!
Будь же смелее – это твой путь!
Ты – патриот, можешь горы свернуть!
Ведь государство: народ, Президент,
Вместе должны быть в сложный момент.
Ты – гражданин, ты – человек!
И проживает каждый свой век.
Но в государстве, где много проблем,
Только в единстве решать это всем!
Наталья ГАВРИЛОВА, общественный деятель, г. Сургут
Номер: 112
Выпуск: 3852
Рубрика: общество
Автор: Наталья ГАВРИЛОВА, общественный деятель