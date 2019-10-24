О ПСХУ

Докладная записка цебельдинского пристава прапорщика Лисовского флигель-адъютанту его императорского величества полковнику Катенину

Климат, воды, почва земли и лесов

Климат Псху по высоте гор довольно острый, зима постоянная около 5-ти месяцев. В Псху одна только большая река Бзыбь, она начинается с узла гор Аданге и, перерезывая долину Псху от востока к западу, принимает множество притоков, особенно с правой стороны, и, поворотив направление свое от севера к югу, впадает в море верст около пяти от Пицунды. Главнейшие притоки этой реки – Ватага с притоком Баава. Бзыбь протекает по Псхувской долине, сжата крутыми скалистыми берегами, которые представляют особенные удобства для набрасывания временных и деланья прочных мостов, для чего можно найти изобильный материал в произрастающих здесь разного рода лесов. Долина Псху изобилует превосходными сенокосами; произрастает здесь разного рода хлеб, и посевы могли бы хорошо удаваться, при рачительном обрабатывании земли.

Народонаселение, вооружение, управление общества и религия

Народонаселение в Псху состоит из туземцев и разного рода людей, бежавших из своих оседлостей в Абхазии и прочих местах, а потому и невозможно сказать определительно о числе людей, здесь обитающих: но по достоверным сведениям известно мне, что число жителей, имеющих постоянное пребывание в Псху, не превышает трехсот дворов. Вооружение жителей бедное и имеет недостаток в порохе. Нет здесь общей власти, князь Теймурква Масипа Маршамий более прочих уважаем псхувцами по своему зажиточному состоянию и возрасту, но и он не пользуется общим влиянием на народ, самоуправный в полном значении этого слова. Псхувцы идолопоклонники, они не исповедуют никакой религии, клятва их, подобно как у многих горцев, совершается в кузницах ударением молотка по наковальне и произнесением слова Шушурнис (да буду я проклят); они поклоняются деревьям, рощам и прочим предметам, подлежащим чувствам.

Скотоводство, земледелие и промышленность

Псхувцы по лености и навыку к хищничеству не радеют вовсе ни о какой отрасли хозяйства, мало заготовляют сена, хотя луга изобильны, и потому не держат много скота, выгонять оный же зимой на пастбища к морю опасаются, чтобы скот их не был кем-либо отбит, и потому в количестве весьма малом и летом и зимой держат в своей долине. Приобретенный же скот грабительством не сохраняется для какого-либо оборота, как только лишь на зарез. Земледелие в руках почти женщин, которые, когда их мужчины занимаются грабежом, сеют в малом количестве кукурузу и фасоль на земле, вскопанной лопатками ими же самими. Женщинам также предоставлена и уборка хлеба, равно как и все прочие домашние работы. Главный промысел псхувцев – грабительство, воровство и мена пленными.

Связи и отношения псхувцев с соседями

В теперешнее время связь хозяйственную, но самую тесную псхувцы имеют с жителями Бзыбского округа, эти последние обеспечивают все потребности Псху. От них псхувцы имеют железо, соль, порох и прочее, даже хлеб, который они получают от бзыбцев на скот, отбитый в дальних местах. В Абхазском округе псхувцы имеют к себе расположенными только жителей селений Гумы и Акапа, по той причине, что селения эти лежат на одной из дорог с Псху к Цебельде. Псхувские и цебельдинские князья Маршани происходят с одного дому; кроме этого прочие сословия цебельдинские связаны родством с псхувцами и потому живут между собой дружно. Цебельдинцы же, не имеющие родственников в Псху, подвержены, ровно как абживцы и самурзаканцы, нападениям и разорительствам со стороны Псху. После покорения Цебельды многие псхувцы, враждуя на цебельдинцев за то, что они предались нашему правительству, забывают иногда и о родстве и при случае готовы ограбить и своих родственников.

Общее замечание о Псху

В продолжение 10-летнего пребывания моего в Абхазии, а более еще при исправлении настоящей должности моей в Цебельде, я удостоверился совершенно, что Псху есть удобнейшее пристанище бесчинств. Это гнездо хищников, разбойников и воров здешней страны, представляет единственный и безопаснейший приют всякому избегающему взыскания. Здесь всякий преступник находит свое безопасное убежище, всякий хищник имеет здесь открытый рынок для сбыта своей добычи; или место для продержания своих пленных, покуда не представится случай выгодной продажи. Всяк, гонимый справедливостью, даже прибегая здесь к посвященным предрассудкам и суеверием деревьям, находит покровительство и защиту псхувцев против всякой власти, против самой истины. Словом, Псху есть неисчерпаемый источник зла, изливающегося на всю Абхазию, Цебельду и Самурзакань.

В Псху заключаются главные причины беспорядков цебельдинцев

Для упрочения спокойствия в Цебельде и улучшения порядка первым и единственным средством полагаю покорение Псху. И потому, имея в виду пользу правительства, приемлю смелость изложить об этом мое мнение, основанное на соображениях с настоящим положением дел цебельдинских, духом народа и самой местности. Мнение это я имею честь изложить лично его превосходительству господину управляющему Имеретиею.

Мнение о покорении Псху и упрочении покорности цебельдинцев

Наилучшим кажется мне устройство укреплений в Цебельде, исполнив предварительно следующее, чтобы не причинить волнение между цебельдинцами.

1. Потребовать от владетеля Абхазии, чтобы он князьям Ачба Мисоуси и Кизилбек Маршания, проживающим в Абхазском округе в селении Гума, запретил всякие сношения с Псху и взял от них аманатов, также чтобы он подобным способом ограничил и жителей того же округа в селении Акапа. Так дабы ни гумцы, ни акапцы не только не давали им у себя пристанища, но чтоб не имели с ними ни малейшего сношения.

2. Приказать строго карачаевцам и цебельдинцам не допускать псхувцев в свои границы под каким бы то ни было предлогом, и чтобы это исполнили цебельдинцы, иметь небольшой отряд, расположенный около Келасур при повороте дороги в Цебельду, занятие этого пункта будет иметь на цебельдинцев большое и самое полезное влияние. Карачаевцы приказание это исполнят весьма охотно, и полагаю, что даже они были бы готовы и преследовать псхувцев.

3. Чтобы отряд, определенный для покорения псхувцев, принял движение в Псху с Бамбор, через селение Ачандары по реке Апста, дорога эта вообще считается наилучшею и ближайшею. Приняв опорным пунктом действия Бамборы, удобства этого места кажутся быть достаточными по части административной, при движении отряда с Бамбор, можно быть в Псху в три, много в четыре перехода с разработкою дороги. При движении войск весьма полезным полагаю, чтобы передовую колонну отряда составляла Абхазская милиция, подкрепленная одною ротою и одним горным орудием. Владетель Абхазии неоднократно изъявлял свою готовность и возможность покорить псхувцев, если это будет соответствовать видам правительства. Потому заключаю, что не встретится особенной трудности в собрании на этот случай Абхазской милиции у своих границ в отмщение за обиды, причиненные им этими последними.

Эти меры считаю удобнейшими для покорения псхувцев, но чтобы упрочить их повиновение и уничтожить вредное их влияние на Абхазию, Цебельду и Самурзакань и пресечь совершенно злонамеренные сношения непокорных горцев с покорными, необходимо следующее:

a) взять от псхувцев заложников следующих: сыновей 1) у князя Темурква Масипа Маршани; 2) у князя Челкан-ипа Долотука Маршани; 3) у князя Багирхан-ипа Атажука Маршан; 4) у князя Худадзерга Маршани; 5) у дворянина Кочаа Ардзин; 6) у дворянина Кодзба Аздемыр Кобзач-ипа;

b) построить в Псху у перевала Мыды укрепление, коего род, величину и силу определить сообразно обстоятельств на месте;

c) на расстоянии между Бамборами и Мыды иметь один надежный казачий пост в Ачандары или выше по Апсте по усмотрению;

d) между Мыды и укреплением Калахи два таких поста, или как это усмотрится по обозрении места. Эта мера, по моему мнению, довольно полезная для ограничения воли неблагонамеренных абхазцев, цебельдинцев и их соседей. Сверх того, открылось бы посредством этого удобное и близкое сообщение Кавказской линии с берегом Черного моря. Я это упоминаю, будучи обязан данной мне по должности инструкцией собирать сведения о дорогах с Северной на Южную покатости Кавказского хребта, примыкающего к границам Цебельды.

После занятия Псху, истребовав от этого племени заложников и оставив там по усмотрению потребную часть отряда для устройства укрепления, один батальон двинуть через Адзгару в Дал и Цебельду под предлогом, что эта часть войска возвращается в Грузию, и для сокращения пути, чтобы не возвращаться в Бамборы, проходит через Цебельду: при таковом переходе, остановясь некоторое время в Цебельде и приказав отряду около Келасур находиться на своем месте, требовать от цебельдинцев следующее:

1. Чтобы князь Мисоуст Маршани вместо умершего сына, бывшего у нас заложником, дал другого.

2. С фамилии дворянских Ардзинаа и Кодзаа взять по двух аманатов.

3. От фамилии Эшевых одного.

4. От Анхауе (Анхауе – посреднее сословие между дворянами и крестьянами) Фетыш Патуха одного или по крайней мере оставить Эшевых и Патуха, не требуя от них аманатов и на поруку какому-нибудь князю, давшему заложников.

5. Определить содержание для наистаршего муллы.

6. Истребовать все русские семейства, оставленные начальством в Цебельде на жительство, и в месте пребывания пристава поселить их на общем положении о военном поселении за Кавказом.

7. Устроить по выбору места редут для одной роты, оставив два орудия, и снабдить этот гарнизон потребным числом волов с повозками для доставки из Сухума продовольствия, для чего и необходимо исправить дорогу, проложенную отрядом в Цебельдинской экспедиции в 1837 году или пролегающую через гору Чижоуш.

Сведения эти и мнение о изложенном здесь предмете имею честь представить на благорассмотрение начальства.

Из книги «Западный Кавказ в первой половине XIX века».

По материалам Ф.Лисовского и В. Чуркина

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Составитель, автор предисловия, примечаний и указаний кандидат исторических наук Лариса ЦВИЖБА

г. Москва

(Издание книги осуществлено при поддержке председателя Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова)

Номер: 112Выпуск: 3852Рубрика: обществоАвтор: Из книги «Западный Кавказ в первой половине XIX века».