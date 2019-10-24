Завершился проект «Русский язык – шаг в будущее»

В Республике Абхазия завершился комплекс образовательных, просветительских и научно-методических мероприятий «Русский язык – шаг в будущее», организованный Гуманитарным институтом Северо-Кавказского федерального университета (Россия, г. Ставрополь) при поддержке Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, а также Министерства образования и науки Республики Абхазия.

Проект объединил на своей площадке учащихся и учителей средних школ Ткуарчалского, Очамчырского и Галского районов, преподавателей программ дополнительного образования на русском языке, работников библиотек, представителей органов управления образованием РА и всех заинтересованных граждан. Мероприятия были призваны укрепить профессиональные и культурные связи между педагогическими сообществами России и Абхазии. В общей сложности в дистанционном и очном этапах проекта приняло участие более 500 человек.

Заместитель министра образования и науки РА Медея Ченгелия указала на важность сотрудничества органов образования Абхазии и коллектива Северо-Кавказского федерального университета: «Такие мероприятия очень важны, потому что способствуют совершенствованию учебного процесса, повышению мастерства педагогов, обмену опытом. Мы готовы продолжить работу в этом направлении: проводить курсы повышения квалификации для руководителей школ и учителей по другим предметам. Думаю, что результат получим хороший».

В рамках проекта участники прослушали лекции и доклады ведущих преподавателей Северо-Кавказского федерального университета, Абхазского государственного университета, средних школ Республики Абхазия, посвященные актуальным проблемам преподавания русского языка и литературы, приняли участие в мастер-классах, дискуссионных площадках и показательных уроках с применением информационных технологий, поделились опытом внеурочных разработок в сфере русского языка, литературы и искусства.

Номер: 112Выпуск: 3852Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс