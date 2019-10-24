КНИГА «АБАЗИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ А.Н. ГЕНКО» СТАНЕТ ОТКРОВЕНИЕМ ДЛЯ НАУЧНОГО МИРА

Событие

17 октября 2019 года в конференц-зале Академии наук Абхазии состоялась презентация книги «Абазинские материалы А.Н. Генко», составленной филологами – абхазским и абазинским – З.Д. Джапуа и П.К. Чекаловым и изданной в рамках программы «Абазины и абхазы: сохранение и развитие языков и историко-культурного наследия». Вне всякого сомнения, издание этой книги – выдающееся событие в абазиноведении и культуре Кавказа в целом.

В ней впервые увидели свет уникальные фольклорные, диалектологические абазинские материалы из Архива Института восточных рукописей (г. Санкт-Петербург), записанные собственноручно выдающимся кавказоведом, лингвистом, этнографом, фольклористом, историком, доктором языкознания Анатолием Несторовичем Генко во время экспедиций 1929 и 1933 годов.

В книге «Абазинские материалы А.Н. Генко» представлены также документы из Государственного архива Ставропольского края и письма из личного архива дочери Анатолия Несторовича Генко – Галины Анатольевны.

Отдельная часть книги посвящена материалам, связанным с историей издания в 1955 году монографии А.Н. Генко «Абазинский язык. Грамматический очерк языка тапанта».

Особую ценность представляемому изданию придают страницы в оригинале, записанные лично Анатолием Несторовичем Генко на транскрипции, составленной в начале ХХ века академиком Николаем Яковлевичем Марром. В то время транскрипция была единственной возможностью доподлинно передать звучание языка.

Страницы приведены в качестве цветных и черно-белых иллюстраций. Накануне официальной презентации я встретилась с одним из составителей книги – фольклористом, доктором филологических наук РАН, директором Центра нартоведения и полевой фольклористики АГУ, президентом Академии наук Абхазии, академиком АНА З. Джапуа.

Он рассказал, что путь книги к читателю был сложным и драматичным. О том, что в Санкт-Петербурге, в Архиве Института восточных рукописей (в советское время – филиале Института востоковедения АН СССР) хранятся абазинские рукописи А.Н. Генко, Зурабу Джапуа рассказал Владислав Григорьевич Ардзинба, в то время – директор АбНИИ им. Д.И. Гулиа.

«Нам нужно работать с этими рукописями и издать их», – сказал В.Г. Ардзинба.

С того момента З.Д. Джапуа начал действовать. В течение нескольких лет он состоял в переписке с живущей в Санкт-Петербурге дочерью ученого Галиной Анатольевной Генко, которая в 2007 году не только предоставила З.Д. Джапуа архив отца, но и благодаря собственным контактам помогла получить доступ к абазинским материалам, которые в то время в Архиве Института восточных рукописей еще не были разобраны и систематизированы и, соответственно, не находились в открытом доступе.

З.Д. Джапуа и открыл презентацию. В присутствии ученых – лингвистов, филологов, этнографов и специалистов других направлений – он обозначил роль Анатолия Несторовича Генко как выдающегося кавказоведа, внесшего великий вклад в мировую науку. Выступление З.Д. Джапуа завершил такими словами: «Если спросит меня современный абазин или абхаз, что дают нам сегодня в XXI веке эти старые советские материалы, относящиеся к началу XX века, я отвечу ему немедленно: они дают все, абсолютно все для подлинного понимания и знания своей истории, своего прошлого, настоящего и будущего. Это – основа основ, первые ростки развития абазиноведения».

О значении книги, об огромном вкладе А.Н. Генко в науку, и о возможностях, которые издание открывает перед исследователями и носителями языка, на презентации говорили ученые – академик-секретарь отделения гуманитарных, социальных и общественных наук АНА, академик АНА Вячеслав Чирикба, Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, академик АНА Валерий Кварчия, поэт Денис Чачхалия, советник Президента Республики Абхазия по науке и культуре, академик АНА Владимир Зантариа, лингвисты – академик АНА Лидия Чкадуа и член-корреспондент АНА Лили Хагба, народный поэт Абхазии, академик АНА Мушни Ласурия, вице-президент АНА, академик АНА, абазин Январби Экба и другие.

Из выступлений присутствующие на презентации узнали о нелегкой жизни Анатолия Генко, о том, что ученый, владевший двадцатью языками и проводивший глубокий анализ абазинского и абхазского языков, жил под гнетом нереальных сроков, которые диктовали ему в частности издательства. Впоследствии он был арестован, сослан и умер от голода в одной из тюрем в 1941 году.

И хотя Галина Анатольевна Генко не смогла приехать в Абхазию на презентацию книги, все присутствующие могли видеть ее на слайдах в моменты совместной работы с Зурабом Джапуа над рукописями и письмами отца.

С заключительным словом на презентации выступил председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса, президент Международного объединения содействия развитию абхазо-абазинского этноса «Алашара», заместитель председателя Парламента Карачаево-Черкесии, почетный академик АНА Мусса Хабалевич Экзеков. Он ответил на много раз прозвучавшие в его адрес слова благодарности – ведь издание такой значимой книги стало возможным с его участием, и в свою очередь поблагодарил всех, кто причастен к ее созданию.

– Большая работа проделана, не год, не два, а долгое время вы терпеливо собирали материал, приложили много сил. Анатолий Несторович Генко заслуживает огромного уважения: мало кто еще так исследовал наш язык, не правда ли? Если вы меня поддержите, давайте мы выйдем с инициативой и поставим ему памятник, – выступил М.Х. Экзеков с очередным предложением. – Тем более, что 2021 год будет для него юбилейным – 125 лет со дня рождения.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 112Выпуск: 3852Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА