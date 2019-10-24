ДЕТЕЙ В КИТАЕ ХВАЛЯТ РЕДКО

Как там, у них?

Как жителям Поднебесной удается воспитывать умных и успешных детей – музыкантов, математиков, поэтов? Оказывается, с помощью необычных правил.

1. Грудью малышей практически не кормят, а декретный отпуск продолжается не больше 3-4 месяцев. Его длительность зависит от места проживания.

2. В дошкольное учреждение принимают 2-месячных малышей, там их воспитывают нянечки. Особо везучими считаются детки, которые могут остаться с бабушкой.

3. Пристальное внимание уделяют дошкольному воспитанию. В 1,5 года дети учатся счету, рисованию и пению. В 2,5 года могут рассказать несколько стихов и спеть не меньше пяти песенок. К трем годам знают сотню иероглифов.

4. В семье обязанности редко разделяют на мужские и женские. Дочки участвуют в ремонте, а сыновьям не зазорно помыть посуду или сварить обед.

5. Маленькие мальчики и девочки настолько неприхотливы, что могут уснуть в любой позе.

6. Мамы приучают детей к терпеливости. Часто можно наблюдать картину, когда ребенок больше часа ждет маму из магазина. Никаких истерик он не устраивает.

7. Китайцы привыкли к открытости. Если дочка начинает полнеть, мать может назвать ее безобразно толстой. После такого разговора девочка садится на диету.

8. В китайских семьях ожидают только отличных оценок. Четверка приводит к крикам и расстройству. Родители будут заниматься с детьми до тех пор, пока в дневниках не появятся одни пятерки.

9. Важным элементом воспитания является музыкальное образование. Много времени уделяется изучению культуры страны.

10. Существует убеждение, по которому дети должны потратить жизнь на родителей, чтобы мать и отец гордились ими.

11. Китайцы считают, что в основе воспитания должна лежать подготовка к суровому будущему. Любой человек с малых лет осознает собственные силы и знает, как их следует применять.

Номер: 112Выпуск: 3852Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы