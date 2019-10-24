КОНОПЛЯ В СТРАНЕ СОВЕТОВ

Парадоксы времени

В лучшие годы площадь посевов конопли в СССР достигала миллиона гектаров. Выращивание конопли было сверхдоходной отраслью. Из неё делали кеды и паруса, нитки и краски, косметику и постное масло. А потом вдруг отказались от её выращивания. Совсем.

Коноплю на Руси выращивали издревле: из неё ткали полотно для одежды и постели, производили верёвки и упряжь для коней, плели крепкие канаты, верёвки и сети. Из конопляного семени давили сытное постное мало, которым заправляли каши, да и само семя в голодные годы спасало крестьянских ребятишек от голода.

В России коноплю выращивали на сотнях тысяч десятин земли, а слава о качественной русской пеньке шла по всей Европе – такелаж английского и голландского флота на 90% состоял из русской пеньки, в середине XVIII века Россия поставляла за границу 37 тысяч тонн в год. Перед революцией 1917 года доходы от конопли занимали второе место в казне Российской империи.

После революции СССР стал достойным преемником царской России и продолжил развивать коноплеводство. Постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) в марте 1934 года за посевы конопли на приусадебных землях и в пойменных угодьях колхозам предоставлялись льготы. А в 1930-е годы в СССР даже был плакат «Увеличивайте производство конопли. Добивайтесь высоких показателей в своей работе! Берите пример с коноплевода Александра Хрипунова!».

В 1933 и 1934 годах в СССР производили по 39400 тонн пеньки и 5000 тонн конопляного масла, а к 1935 году производство выросло до 44900 и 6500 тонн соответственно.

В СССР выращивали два вида конопли – среднерусскую, которая быстро вызревала, достигая 1,5 метра в высоту, и давала прекрасное волокно и семена. И южную коноплю – кавказскую, японскую и итальянскую, которые вызревали дольше, но были в два раза выше.

Пенька шла на изготовление тканей, рыболовных снастей, шпагата, из неё делали одежду и обувь. Канаты из пеньки не растягивались, не рвались, а ткань прекрасно впитывала влагу, дышала. Из конопли делали бумагу её активно использовали в фармацевтике, в косметической и в продовольственной промышленности, из неё делали краски и олифу.

Использовать коноплю в промышленности в СССР продолжали вплоть до конца 1970-х годов, когда она вдруг попала под запрет.

Первые наркоманы в России появились ещё в XIX веке. Сначала наркотиками «баловалась» столичная богема: поэты, художники и журналисты. Не зная, что гробят здоровье, они употребляли опий, морфий и кокаин. Особо остро проблема встала в годы Первой мировой войны и позже – в годы Гражданской. В неразберихе нечистые на руку дельцы опустошали вагоны с морфием, предназначенным для раненых, продавали его. Морфинизм оправдывали «тяжёлыми условиями жизни», напряжением, смертью, царящей вокруг. Но и в мирное время наркоманы уже не могли отказаться от дозы – подсаживались окончательно, разрушая здоровье, пуская по ветру талант и вставая на путь преступлений – они грабили, воровали, занимались проституцией.

Правительство СССР быстро поняло, что столкнулось с настоящей проблемой. Наркотики в СССР контрабандой поступали через порты Чёрного моря и завозились из Средней Азии, где издавна местные маргиналы курили гашиш.

Уже в 1924 году большевики ввели монополию на выращивание опийного мака, а спустя 10 лет монополия постигла и «индийскую» коноплю Cannabis indica.

С наступлением 1930-х годов отношение к наркозависимым изменилось, и в Уголовный кодекс было введено достаточно много статей для преследования за употребление, хранение, продажу и производство запрещённых веществ.

Но настоящий удар по производству конопли в СССР нанёс медиамагнат из США Уильям Херст. Он был заинтересован в удешевлении бумаги из древесной целлюлозы и развернул кампанию против наркомании, а главное – против конопли как «источника зелья». На самом деле бумага из неё была качественнее и дешевле. Главным тезисом компании стало то, что люди «под марихуаной» совершают преступления. Партнёр Хёрста бизнесмен Дюпон в это же время стал изготавливать из нефти пластик, целлофан и нейлон – конкуренция ему была не нужна.

Уже в 1961 году страны – участницы ООН подписали Единую конвенцию о наркотических средствах, которая предписывала установить контроль над выращиванием опийного мака, коки и конопли.

Поскольку СССР тоже подписал конвенцию, то посадки конопли в СССР стали сокращать, и доходы от неё, соответственно, упали.

Сейчас в России выращиванием конопли занимаются лишь отдельные предприятия.

Из неё во всём мире по-прежнему производят паруса, снасти, канаты, нитки и ткани, копировальную и папиросную бумагу (в том числе для чайных пакетиков), одежду и обувь. Её используют для внутренней отделки дорогих машин, делают топливо и стройматериалы, наполнители для кошачьих туалетов и подстилки для животных, изоляционные материалы, корма для скота, фитили, масло, краски, косметику, стропы для парашютов и пожарные рукава, сети. Кроме того, из конопли производят чипсы, печенье, конфеты и напитки.

Первое место в мире по производству конопли сейчас занимает Китай.

Номер: 112Выпуск: 3852Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы