Устали за день?

Как снять переутомление, не только физическое, но и эмоциональное? Да очень просто!

Поможет аскорбинка. Исследователи обнаружили: у людей, употребляющих в день аскорбинки меньше, чем в одном апельсине (70 мл), давление выше на 20 единиц по сравнению с теми, кто получает больше витамина С.

Глубже дышим. Обычно человек дышит поверхностно. При таком дыхании уровень углекислого газа в крови высокий. Между тем углекислый газ сужает сосуды и провоцирует боль. Чтобы насытить клетки кислородом, нужно дышать глубоко. Делайте носом вдох на счет до пяти, затем выдыхайте ртом (также до пяти). Повторите 10 раз. Дыхательную гимнастику нужно выполнять на свежем воздухе.

Побольше железа. Железо необходимо для нормального мозгового кровообращения. Пополнить его запасы в организме поможет говяжья печенка, гречневая каша, спелый гранат, зеленые яблоки или пара кусочков черного хлеба. Особенно много железа в бородинском хлебе.

Разминайте мышцы. Напряжение в плечах, шее и мышцах спины может вызывать боль, которая отдается в голове. Такое часто бывает от сидячей работы, долгого сидения в одной позе. Ваша задача – размять мышцы. Пусть кто-нибудь сделает массаж. Или разомните проблемные зоны сами. Затем сделайте глубокий вдох, задержите дыхание на счет до 8 и выдохните.

Выпьем стакан воды. Полезно начинать день со стакана минералки (или простой теплой воды). А перед обедом выпивать стакан свежевыжатого сока – это тонизирует сосуды и обмен веществ.

Не забывайте пить отвары из пустырника и мяты.

Номер: 112Выпуск: 3852Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы