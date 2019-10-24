ГОЛИВУДСКАЯ ЗВЕЗДА

Американская актриса Глория Стюарт прожила более 100 лет. За это время она снялась более чем в семи десятках картин. Но если присмотреться к ее фильмографии, в ней можно увидеть значительные перерывы. Самый большой из них длился целых 17 лет. Настоящая слава к женщине, чье имя переводится как «слава», пришла, когда ей было далеко за 80.

Глория появилась на свет в 1910 году в Калифорнии – и как будто родилась для того, чтобы стать звездой. Она с детства была очень голубоглазой, очень белокурой, очень хорошенькой. Красота Глории полностью соответствовала представлениям о привлекательности той эпохи, на которую пришлась ее молодость. И вскоре последовали роли.

С 1932 года Стюарт снималась чуть ли не в пяти картинах в год. Кем она была в кино? Глупенькой, хорошенькой девушкой, милой и беззащитной. Самой удачной оказалась роль Флоры Крэнли в «Человеке-невидимке», которую Глория исполнила в 1933 году.

Несмотря на большое количество съемок, роли попадались по большей части проходные. Рецензии, которые Стюарт читала после выхода картин, приводили ее в уныние.

К концу 1940-х кинокарьера Стюарт явно пошла на спад. А ведь женщине было около 30 лет. Она вышла замуж за сценариста, в 1935 году родила свою единственную дочь. И стала спокойно заниматься воспитанием ребенка.

Она очень спокойно придумала себе новое дело. Занялась декупажем (декорированием). И так преуспела в нем, что открыла собственный – вполне прибыльный – мебельный магазинчик. Затем Стюарт стала брать уроки живописи. И что же? Вскоре критики признали ее работы искусством. Глория успешно ими торговала и выставлялась в престижных галереях. И плевать хотела на Голливуд.

4 июля 2010 года Глория Стюарт – женщина, все мечты которой сбылись, – отметила свой 100-летний юбилей в художественной галерее в Беверли-Хиллз. Кроме известных актеров и режиссеров, на праздновании присутствовали ее дочь, четверо внуков и 12 правнуков.

Номер: 112Выпуск: 3852Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы