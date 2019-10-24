ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

В ближайшие годы россиянам приказали долго жить: президент поставил задачу увеличить продолжительность жизни до 79 лет уже к 2024 году, а еще через шесть лет придется доживать аж до 80 лет. Однако при этом подчеркивается, что продлевать максимально нужно именно активную жизнь, такую, чтобы пожилой человек не зависел от других и жил в свое удовольствие.

Эксперты говорят, что это возможно, если люди будут следовать правилам активного долголетия. Не то чтобы они очень сложные, поэтому доступны каждому независимо от его социального положения и дохода.

В будущем люди будут жить все дольше и дольше. Между прочим, по прогнозам футурологов, те, кто достиг на сегодняшний день тридцати, смогут жить уже до 120 лет. В помощь им будут персонализированная медицина и умные гаджеты, которые уже сейчас научились считать калории, составлять идеальный рацион питания и нагрузок для каждого из нас.

Однако, естественно, никто не хочет встретить старость немощным и требующим постоянной заботы окружающих. Все хотят оставаться активными как можно дольше. Конечно, кое-что зависит от ваших генетических особенностей, но все же наследственность определяет ваше здоровье не более чем на 25%. Все остальное зависит от образа жизни и среды обитания.

Если вы хотите оставаться активным как можно дольше, профилактикой старения и замедлением развития болезней старости нужно начинать заниматься заранее. Идеального возраста для этого не существует: начнете в 20 – отлично, в 60 – не поздно. Если же человек уже достиг преклонного возраста, врачи говорят, что он обязательно должен продолжать двигаться, поддерживать круг общения, найти себе занятие по душе и следить за здоровьем.

Кстати, в России развернут проект «Активное долголетие», призванный создать все условия для повышения уровня жизни людей в возрасте. Уже через пять лет в стационарах страны должно появиться 6600 гериатрических коек. К услугам россиян будут 2000 врачей-гериатров и 1500 гериатрических кабинетов в поликлиниках, а также 85 гериатрических центров в регионах.

Разумеется, медицинская помощь очень важна, однако люди и сами должны уделять внимание своему образу жизни. О том, каковы основные правила здорового долголетия, узнал «Мир новостей».

Первое – движение. Как говорит главный гериатр РФ Ольга Ткачева, оно не должно останавливаться никогда. И для людей преклонного возраста, даже если они страдают болезнями сердца, сосудов, суставов, движение должно оставаться нормой жизни с учетом их возможностей. По крайней мере, получаса нагрузок средней интенсивности (например, прогулки) или 15 минут зарядки на протяжении шести дней в неделю вполне достаточно. Даже у пожилых людей с хроническими заболеваниями такой ритм жизни дает значимое снижение смертности и увеличение продолжительности жизни».

Кстати, пожилым можно заниматься на специальных тренажерах-виброплатформах: такие занятия способствуют увеличению мышечной силы, плотности костей и хорошему балансу.

Второе – здоровое питание. По сути дела, главный принцип тут даже не в подборе полезных продуктов, а в том, чтобы всегда выходить из-за стола с чувством легкого голода. Исследования показали, что почти все мировые долгожители едят мало, многие испытывали голод в детстве. Идеальный вариант – ограничивать калорийность своего рациона за счет вредных продуктов, к которым относятся еда промышленного приготовления, сладости и простые углеводы, трансжиры, фастфуд, соленое, острое и копченое. Стоит добавить, что самым полезным в мире признан средиземноморский рацион питания, в основе которого овощи, морская рыба, морепродукты, растительное масло, семечки, орехи, злаковые, бобовые и пр. Еще есть продукты, которые ученые признали едой, замедляющей старение: ягоды, шоколад, бобы, рыба, овощи, орехи, оливковое масло, цельнозерновые, чеснок, авокадо.

Третье – никаких вредных привычек. Конечно, известны примеры, когда курящие или сильно пьющие люди доживали до преклонного возраста, но они единичны и не укладываются в правило. Зато есть масса исследований, доказавших вклад алкоголя и никотина в развитие серьезных, в том числе жизнеугрожающих заболеваний. Употребление спиртных напитков ведет к сокращению средней продолжительности жизни примерно на 10 лет, говорят ученые. Алкоголь разрушает клеточные мембраны, структуру ДНК, ведет к системным воспалениям и ускоряет старение организма. Никотин ничем не лучше: он отбирает у человека от 14 до 25 лет жизни.

Четвертое – забота о здоровье. Не пренебрегайте регулярной диспансеризацией.

Даже если ничего не беспокоит, каждый человек должен знать уровень своего артериального давления, холестерина крови и глюкозы; проходить скрининг на онкоболезни (рак кишечника, рак шейки матки и молочной железы для женщин и рак простаты для мужчин), знать свой индекс массы тела, измерять внутриглазное давление (после 40 лет). Эти простые исследования и анализы помогут вовремя обнаружить болезни сердца и сосудов, онкологию, глаукому, сахарный диабет, остеопороз. Это основные болезни, которые уносят здоровье и жизни людей.

Номер: 112Выпуск: 3852Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы