СЕРТИФИКАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗЦА

В Сухумском районе завершились тренинги и практические занятия абхазских спасателей, которые проводились в рамках проекта Международного комитета Красного Креста в Абхазии по обеспечению безопасности при проведении мероприятий по эксгумации тел пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС РА.

В ходе мероприятия прошли теоретические и практические занятия по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов по стандартам международных организаций.

По итогам тренингов четверо сотрудников МЧС Абхазии получили сертификаты международного образца.

На церемонии вручения сертификатов и.о. министра по ЧС Лев Квициния подчеркнул важность международного сотрудничества в гуманитарной сфере, дал высокую оценку результатам тренингов, пожелал организаторам и участникам данного проекта успехов в дальнейшей работе.

Номер: 112Выпуск: 3852Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс