ГРУЗИЯ СТАВИЛА ЦЕЛЬ – УНИЧТОЖИТЬ АБХАЗОВ ФИЗИЧЕСКИ И ДУХОВНО

Заявление Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии»

Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» распространила заявление в связи с годовщиной акта вандализма грузинской оккупационной армии.

«Дата 22 октября 1992 года останется в новейшей политической истории темным пятном, днем, омраченным вандалистским актом грузинской военщины. В этот день грузинскими оккупационными войсками были сожжены дотла Центральный государственный архив Абхазии и Абхазский институт языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа. Это было беспрецедентное, преднамеренное и целенаправленное преступное деяние, направленное на уничтожение исторической памяти абхазского народа. Варварская акция происходила в период, когда столица Абхазии, г. Сухум, полностью контролировалась оккупационными властями. И поэтому вполне понятно и объяснимо, что акт демонстративного сожжения Госархива и АбНИИ им.Д.И. Гулиа 22 октября 1992 г. происходил в присутствии и под строгим контролем офицеров грузинской оккупационной армии. Рычаги управления городом Сухум (комендатура, полиция, связь, телевидение, радио) с первых дней вторжения на нашу территорию находились исключительно в руках агрессоров. Следует отметить, что были превращены в груды пепла уникальные материалы, документы, служившие источниковедческой и фактологической основой многовековой истории нашего народа.

Судя по информации начальника Управления госархива РА Романа Гвинджия, в тот период на постоянном хранении в архиве было 176 343 дела в 673 фондах. Было уничтожено более 160 тысяч дел… Зафиксирован ряд свидетельских показаний очевидцев демонстративного уничтожения одного из главных хранилищ бесценных документальных источников. Аналогичное преступление было совершено в тот же день, в тот же час (22 октября 1992 г.) в отношении крупного абхазоведческого центра – АбНИИ им. Д.И. Гулиа. Здесь также полностью были сожжены уникальные рукописи, труды выдающихся ученых-кавказоведов, весь фонд богатейшей библиотеки института, редкие печатные издания, материалы научных экспедиций. Было уничтожено само здание Абхазского института, представлявшее собой архитектурную ценность и входившее в реестр охраняемых памятников историко-культурного наследия Абхазии. Засвидетельствованы действия грузинских оккупационных властей, воспрепятствовавших попыткам профессора Ш.Д.Инал-ипа и сотрудника Абхазского государственного музея, историка Н. Шенкао помешать сожжению выдающегося научно-исследовательского центра.

Вышеуказанные факты следует квалифицировать как жестокие акты культурного геноцида, а также геноцида абхазской науки, совершенного грузинским политическим и военным руководством в отношении Абхазии. Часто называя Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями», совершенно безосновательно пытаясь распространить на две независимые республики свою юрисдикцию, грузинские политики делают вид, будто бы не Грузия совершила против них вооруженную агрессию, оставив следы чудовищных преступлений. Более того, в целях снятия с себя ответственности за совершенные преступные деяния грузинские политики и их верноподданные из научной среды методично и изощренно внушали мировому сообществу чудовищную ложь, будто бы абхазы «сами сожгли свой институт и свой архив». Вместо того чтобы осудить все эти позорные варварские акции, дать объективную оценку всей предыдущей кровавой истории, нынешняя элита Грузии продолжает распространять кощунственные заявления.

Так, недавно выступая на Ассамблее ООН в Нью-Йорке, президент Грузии Саломея Зурабишвили выразила «озабоченность» состоянием абхазского языка, проблемой «утраты» абхазами идентичности. На фоне террора, кровавой расправы, учиненной грузинскими оккупантами в недавнем прошлом в Абхазии, и продолжающегося огульного перечеркивания, грубейшей фальсификации истории Абхазии, сердобольные заявления г-жи Зурабишвили звучат более чем цинично: «В своём выступлении я хочу предупредить мир, что в оккупированной Абхазии абхазский язык, признанный конституцией Грузии государственным, и абхазская идентичность находятся на грани вымирания, демографическое положение абхазской нации катастрофически ухудшается. Утрата абхазского языка, самобытности и традиций станет невосполнимой потерей для всего мира. Нам всем необходимо объединиться, чтобы защитить и сохранить это богатое культурное разнообразие».

У тех, кто не знаком с историей грузино-абхазских взаимоотношений, сутью и деструктивной направленностью политики грузинской метрополии в отношении Абхазии, может сложиться заведомо ложное впечатление под воздействием столь «гуманистического» пафоса выступлений нынешних тбилисских лидеров.

Несмотря на огромный ущерб, нанесенный нацистской Грузией генофонду абхазского народа, науке, культуре, очевидные факты уничтожения очагов абхазской культуры, образования (разграбление школ, институтов, музеев, театров, расстрел памятников абхазских писателей и т.д.), ни один представитель грузинской политической элиты, творческой и научной интеллигенции не принес публичного извинения абхазскому народу. Наоборот, они продолжают по-прежнему нагнетать антиабхазскую истерию и русофобские настроения. Фарисейски декларируя свою обеспокоенность судьбой Абхазии, абхазского этноса, руководители официальных структур Грузии на деле всеми способами препятствуют выходу нашей республики на международный уровень. В оценке истории Абхазии, ее автохтонности в грузинской историографии продолжают господствовать все те же стереотипы печально памятных сталинско-бериевских времен. По дипломатическим и иным каналам создаются препоны даже детским творческим коллективам, спортсменам, чтобы лишить их возможности участия в тех или иных международных конкурсах, фестивалях, состязаниях и др. акциях. Хотелось бы спросить у тех, кто печется о нашей самобытности: такими методами вы намерены бороться за сохранение идентичности абхазов?

Однако, вновь вернемся к теме уничтожения документальных основ абхазской истории. В своей статье «Я пришел на пепелище, стоял и плакал…», опубликованной в газете «Республика Абхазия» от 24 .09. 2019 г., житель Сухума, публицист, фотограф Владимир Левинтас, являющийся очевидцем беззаконий, совершавшихся грузинскими агрессорами, в частности, отмечает:

«Во время войны я был свидетелем того, как в Сухуме горели Государственный архив, здание АбНИИ на набережной, и как его сотрудник Николай Шенкао бросился, чтобы спасти хоть что-нибудь, и грузинские вояки прострелили ему ноги. Я видел, как горел кинотеатр «Апсны», как снимали двери с другого кинотеатра, как караваны фур увозили в Грузию награбленное в Абхазии имущество заводов и фабрик, мирных жителей городов и сел… Я видел, как, сделав два залпа по абхазским позициям, грузины разворачивали свои танки и грады и били по городу, а потом трубили во всех СМИ, что это абхазы бьют по своей столице…» В.Левинтас подробно рассказывает о том, как грузинские гвардейцы стреляли из танков по театру, грабили Абхазский государственный музей, и о многих других вопиющих преступлениях. О страшных последствиях грузинского кровавого режима свидетельствуют сотни материалов, включенных в книги «Геноцид абхазов» (Сухум, 2017, составитель – Б.М. Аджинджал), «Белая книга Абхазии» (составитель – Ю.Н. Воронов), «Архив Абхазии: огонь войны, пепел истории» (Томас де Ваал), «Вандалы XX века» (автор – Е.К. Аджинджал) и многие другие.

Исходя из вышеизложенного, Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» считает необходимым:

1.Вновь обратить внимание международной общественности (ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ) на необходимость правовой и политической оценки преступных действий грузинских властей, уничтоживших базовые центры абхазской исторической науки, нанеся тем самым непоправимый ущерб духовным основам развития абхазского этноса.

2.Генеральной прокуратуре Республики Абхазия продолжить расследование этих преступлений и предать широкой международной огласке его материалы.

3.МИД Республики Абхазия при поддержке МИД Российской Федерации добиваться включения в повестку дня ведущих международных правозащитных организаций вопроса о политической и правовой ответственности Грузии, нанесшей непоправимый ущерб науке и культуре абхазского народа путем уничтожения их базовых научных центров (АбНИИ им. Д.И. Гулиа, Центрального госархива Республики Абхазия).

4.Министерству культуры и охраны историко-культурного наследия РА при поддержке МИД РА и МИД РФ, Минкульта РФ, на основе Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (Гаага, 14 мая 1954 г.) и др. международных правовых документов, продолжить работу, направленную на возвращение уникальных культурных (музейных и др.) ценностей, незаконно вывезенных в разные периоды из Абхазии в Грузию».

Номер: 112Выпуск: 3852Рубрика: политикаАвтор: Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии»