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Россия и мир
В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана
Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара договорились о ряде соглашений по ситуации на севере Сирии, сообщает РИА Новости.
Договоренности по ситуации в Сирии российский лидер назвал «очень важными, если не судьбоносными».
«Решения позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе», – сказал Путин.
Стороны подписали меморандум, который на двух языках озвучили министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.
Так, Москва и Анкара договорились, что в зону, находящуюся за пределами турецкой операции, входят российская военная полиция и сирийские военнослужащие. Они будут содействовать выводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.
С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину десяти километров от границы к западу и востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.
Согласно меморандуму, курдские подразделения будут выведены из Манбиджа и Телль-Рифата.
Российский лидер подчеркнул, что Эрдоган подробно разъяснил ему цели и задачи турецкой военной операции в Сирии, а также отметил, что Анкара разделяет подход Москвы к территориальной целостности сирийского государства.
Путин заявил, что ситуация «на земле» в Сирии не должна препятствовать началу работы конституционного комитета республики, старт которой намечен на следующую неделю. Он добавил, что страна должна быть освобождена от незаконного иностранного присутствия, а проблему севера Сирии, где проходит турецкая операция, не решить без взаимоуважительного диалога Дамаска и Анкары.
Меморандум предусматривает, что Москва и Анкара примут меры для предотвращения проникновения террористов через сирийско-турецкую границу и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению беженцев.
Также два государства обозначили твердую приверженность Астанинскому формату и договорились о создании совместного механизма для наблюдения за исполнением меморандума по Сирии.
Номер: 112
Выпуск: 3852
Рубрика: политика
Автор: Соб. инф.