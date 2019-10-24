ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РА

В среду, 23 октября, состоялось очередное заседание Кабинета Министров Республики Абхазия, на котором были рассмотрены и приняты решения по 20 вопросам повестки дня.

Утвержден «Производственный календарь на 2020 год». В связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней переносятся следующие выходные дни:

•8 марта (воскресенье) – на 9 марта (понедельник);

•9 мая (суббота) – на 11 мая (понедельник);

•23 мая (суббота) – на 25 мая (понедельник).

В целях рационального использования выходных и праздничных дней переносятся следующие рабочие дни:

•3 января (пятница) – на 11 января (суббота);

•13 января (понедельник) – на 18 января (суббота).

В связи с тем, что праздник Пасхи – Воскресения Христова отмечается в воскресенье (19 апреля), то следующий за ним понедельник (20 апреля) будет нерабочим днем. В общей сложности в 2020 году в Абхазии будет 245 рабочих дней и 121 выходной. Производственный календарь на 2020 год будет опубликован в газете «РА» в ближайшем номере.

Правительство утвердило ведомственную целевую программу «План мероприятий Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия на 2020 год», в которую вошли свыше 30 мероприятий. Программа является краткосрочной, финансирование осуществляется за счёт средств республиканского бюджета на 2020 год в размере 18 млн рублей.

Основные программные мероприятия:

•поддержка телевизионных проектов;

•мероприятия, связанные с поддержкой молодых деятелей культуры;

•мероприятия подведомственных учреждений;

•поддержка спецпроектов по развитию культуры Республики Абхазия;

•улучшение материально-технической базы учреждений культуры и творческих коллективов Республики Абхазия.

Постановлением Кабинета Министров РА при Министерстве иностранных дел создана Комиссия по вопросам пропавших без вести в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Также утверждено Положение о комиссии. МИД РА предписано предусмотреть в штатном расписании министерства должность помощника министра иностранных дел РА по вопросам пропавших без вести.

Комиссия по вопросам пропавших без вести в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. создана с целью организации работы по комплексному решению вопросов, связанных с выяснением судеб лиц, пропавших без вести на территории Абхазии в период Отечественной войны 1992-1993 годов, а также для получения достоверной информации об исчезновении человека, для решения вопросов идентификации личности после смерти пропавшего без вести человека, для обеспечения защиты прав их родственников.

С принятием данного Постановления утрачивает силу Постановление Кабмина РА от 30 июня 2003 г. № 296 «Об утверждении Положения о Комиссии по вопросам беженцев и пропавших без вести».

Комиссия по вопросам беженцев и пропавших без вести работала при Правительстве Абхазии, а в первые послевоенные годы – при Президенте республики.

Кабинет Министров Абхазии принял Распоряжение «О компенсационных выплатах вкладчикам Сберегательного банка Республики Абхазия в 2020 году».

Компенсационные выплаты вкладов, внесенных в Сбербанк Республики Абхазия до 14 августа 1992 года, в 2020 году будут осуществляться следующим категориям граждан:

а) гражданам РА, родившимся до 1990 года (включительно) и их наследникам, прошедшим регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года;

б) гражданам РА, родившимся до 1990 года (включительно), прошедшим регистрацию вкладов с 6 апреля по 29 мая 2015 года. Министерству финансов поручено при формировании республиканского бюджета на 2020 год предусмотреть восемь миллионов рублей на осуществление компенсационных выплат. Представляя проект документа, и.о. министра финансов Джансух Нанба отметил, что за время работы комиссии выплачено свыше 160 млн рублей.

Для инвесторов с преференциальными инвестпроектами установлены следующие индексы для определения базовых ставок тарифов, сборов и платы за перевозку грузов и услуги по использованию инфраструктуры при перевозках грузов: индекс для определения базовых ставок тарифов, сборов и платы за перевозку грузов – в размере 2,8; индекс для определения базовых ставок тарифов, сборов и услуг по использованию инфраструктуры при перевозках грузов – в размере 1,35. Период применения ставок – с 7 мая по 7 августа.

Члены Правительства одобрили новые формы бланка свидетельства о регистрации автотранспортного средства, технические требования к государственным регистрационным знакам, бланки водительского удостоверения.

По словам и.о. министра внутренних дел Гарри Аршба, новое водительское удостоверение будет международного образца и позволит беспрепятственно передвигаться, управляя автотранспортным средством, за пределами Республики Абхазия.

Внесено изменение в Постановление Кабинета Министров «О порядке предоставления гражданам жилья в частную собственность из государственного жилого фонда».

Пункт 12 будет изложен в новой редакции:

«Порядок оценки жилья из государственного жилищного фонда при предоставлении его в частную собственность гражданам» не распространяется на государственный жилищный фонд, введенный в эксплуатацию (вновь построенный, реконструированный и восстановленный) или приобретенный за счет средств республиканского бюджета, государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия или местных бюджетов после 01.01.2008 года.

Продажа гражданам в частную собственность указанного в абзаце 1 настоящего пункта жилья из государственного жилищного фонда осуществляется по его балансовой стоимости.

Кабинетом Министров Республики Абхазия по результатам рассмотрения обращений граждан может быть принято решение о предоставлении им льгот по оплате стоимости указанного жилья, в том числе с частичным или полным освобождением от оплаты стоимости предоставляемого жилья».

Правительство передало в оперативное управление Государственному комитету Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации часть имущественного комплекса бывшей спортивной базы «Эшера», расположенной в селе Нижняя Эшера Сухумского района. Ее изъяли у Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту.

По словам и.о. председателя Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанга Пипия, часть строений комплекса будет предназначена для строительства нового крупного медицинского центра Федеральным медико-биологическим агентством России. Под строительство медицинского центра отводится восемь гектаров земли. И.о. министра здравоохранения Тамаз Цахнакия сказал:

– Мы долго думали, где бы мог удобно и оптимально в столице Абхазии расположиться современный кардиологический центр. Проект по строительству нового крупного медицинского учреждения позволит решать ряд важнейших задач в области здравоохранения. Объект может включить в себя инсультный центр, кардио-реанимацию, отделение для больных с острым коронарным синдромом, отделение тяжелой сочетанной травмы, мощный операционный блок, где смогут оказывать нейро-сосудистую хирургическую помощь.

Новый медицинский центр не будет дублировать работу Центральной Республиканской больницы.

Госкомимуществу совместно с Госкомспортом предписано, до 1 декабря 2019 года провести инвентаризацию передаваемой части имущественного комплекса спортивной базы «Эшера» и подписать акт приема-передачи.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 112Выпуск: 3852Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ