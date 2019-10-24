Главная
24.10.2019
Номер: 112
Выпуск: 3852
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
АБХАЗИЯ – РОССИЯ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам текущего исполнения Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017– 2019 гг.
В совещании приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации и Министерства РФ по делам Северного Кавказа.
Кабинету Министров РА было поручено усилить контроль за соблюдением сроков реализации мероприятий Инвестиционной программы. Кроме того, обсуждались вопросы подготовки проведения 18-го заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
Номер: 112
Выпуск: 3852
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс