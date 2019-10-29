В АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПРОВЕДЕН РЯД НАЗНАЧЕНИЙ

И.о. главы Администрации города Сухума Кан Кварчия издал приказы о ряде назначений.

Джопуа Рамаз Гивиевич назначен начальником МУ «Жилищное управление Администрации города Сухум»;

Матуа Астамур Гивиевич назначен управляющим МУ «Домоуправление №3 Администрации города Сухум»;

Чамагуа Тариел Владимирович назначен управляющим МУ «Домоуправление №5 Администрации города Сухум».

Адлейба Людмила Радионовна, в соответствии с решением Сухумского городского суда, восстановлена в должности начальника Управления образования Администрации города Сухума.

Номер: 113Выпуск: 3853Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс