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29.10.2019
Номер: 113
Выпуск: 3853
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
В АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПРОВЕДЕН РЯД НАЗНАЧЕНИЙ
И.о. главы Администрации города Сухума Кан Кварчия издал приказы о ряде назначений.
Джопуа Рамаз Гивиевич назначен начальником МУ «Жилищное управление Администрации города Сухум»;
Матуа Астамур Гивиевич назначен управляющим МУ «Домоуправление №3 Администрации города Сухум»;
Чамагуа Тариел Владимирович назначен управляющим МУ «Домоуправление №5 Администрации города Сухум».
Адлейба Людмила Радионовна, в соответствии с решением Сухумского городского суда, восстановлена в должности начальника Управления образования Администрации города Сухума.
Номер: 113
Выпуск: 3853
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс