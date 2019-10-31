СКАЗКА КАК УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ МИРОЗДАНИЯ

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О значении, а также особенностях сказки в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала языковед, литературовед, фольклорист, доктор филологических наук, проректор по научной работе АГУ Джульетта Адлейба.

В Москве в издательстве «Детская литература» переиздан сборник народных абхазских сказок «Сын оленя». Тираж книги – три тысячи экземпляров. Ранее сборник был издан в 1978 году. Его составил и перевел на русский язык выдающийся абхазский лингвист, литературовед и фольклорист Хухут Бгажба. Рисунки к книге создал народный художник России, живописец и график Михаил Ромадин.

«Сказку до конца невозможно понять, как и универсальность мироздания, к ней можно только приближаться. Она фактически не может существовать в записном виде», – отметила Д.Адлейба.

«Можно говорить много, но есть слово «универсальность», которое и определяет этот жанр. Это как переводная картинка. Правда, в отличие от переводной картинки у сказки гораздо больше углов видения. Дети слышат и видят одно, те, кто рассказывает им сказки, имеют разные цели и понимания, а те, кто в дальнейшем это изучает как явление и вид творчества, относятся к данному жанру совершенно иначе, и это здорово», – считает ученый.

Она отметила, что в волшебных сказках сокрыты секреты мироздания.

«Если мы говорим, что сказка универсальна, то в ней аккумулированы знания обо всех сторонах жизни. Здесь и психология, и философия, и математика, но самое главное свойство этого жанра – логика», – сказала Адлейба.

Номер: 114Выпуск: 3854Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия