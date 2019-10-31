ГОВОРИЛИ О ФИЗИКЕ, УЗНАЛИ ОБ АБХАЗИИ

Наши ученые за границей

Недавно в Лондоне состоялась 5-я Международная конференция по физике. В течение двух дней ученые из России, Японии, Франции, Германии, Швеции, Монголии, Италии говорили о важных открытиях в этой области науки. Приятно отметить, что в такой представительной среде ученых со своим докладом выступил наш соотечественник, кандидат технических наук, доцент АГУ Расим Камлия.

Помимо доклада по своему профилю, ученый рассказал об Абхазии. Расиму Камлия задавали вопросы, что свидетельствует о возникшем интересе к нашей стране. Уже поэтому можно сказать, что его поездка на конференцию была успешной.

Это подтверждает и следующее. Главный редактор американского научного журнала «Химические и фармацевтические исследования» попросил разрешения у Расима Камлия опубликовать его доклад в этом журнале. С такой же просьбой обратился к нему и редактор другого американского журнала «Достижения в области теоретической и вычислительной физики».

Остается добавить, что работу Расима Камлия уже во время проведения конференции опубликовал один английский журнал.

Немаловажно, что в печатных органах говорится, что автор – из Абхазского государственного университета.

***

Быть в Лондоне и не увидеть его красоты и исторические места было бы неправильно. Именно так решил наш соотечественник из Турции Четин Кутарба, который давно проживает в королевстве. Начиная с прилета и встречи в аэропорту, он сопровождал Р.Камлия везде, став на два дня его гостеприимным хозяином и гидом.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 114Выпуск: 3854Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА