НА ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ

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Делегация Республики Абхазия во главе с и.о. вице-премьера Астамуром Кецба принимает участие в Донецком международном инвестиционном форуме, который проходит в Донецкой Народной Республике. В мероприятии участвуют представители 17 стран, в числе которых официальные делегации Российской Федерации, Луганской Народной Республики, Республики Южная Осетия, а также предприниматели и представители бизнес-сообществ из Франции, Финляндии, Ирландии, Великобритании, Швейцарии, Болгарии, США, Турции, Сирии, Йемена, Таджикистана, Ирана и Египта.

В рамках Международного инвестиционного форума организована выставка, на которой под эгидой Торгово-промышленной палаты РА презентована продукция абхазских предпринимателей – членов ТПП. Цель участия предпринимателей в выставке – установление долгосрочного сотрудничества с коллегами из ДНР.

В выставочной экспозиции ТПП РА представлены алкогольная продукция, лимонады, питьевая вода, джемы, компоты, лукум, мёд, аджика, соус асызбал, чай и многое другое, а также информационный материал о нашей республике.

Общение членов делегации из Абхазии с представителями власти и бизнеса в рамках инвестиционного форума позволит наметить основные ориентиры для дальнейших совместных усилий по достижению сбалансированного и отлаженного товарооборота между двумя республиками.

Представители Абхазии принимают участие в деловой программе мероприятия на шести площадках разной направленности.

В ходе пребывания делегации из Абхазии в Донецке состоялась встреча представителей Торгово-промышленной палаты с председателем Торгово-промышленной палаты Донецкой Народной Республики Валерией Григорьевой.

Стороны обменялись мнениями о достигнутых успехах и перспективах дальнейшего наращивания сотрудничества между Донецкой Народной Республикой и Республикой Абхазия.

Особое внимание было уделено вопросам развития торгово-экономических коммуникаций двух государств и практических аспектов ведения бизнеса. Также обсуждались перспективы и задачи, стоящие перед предпринимательским сообществом республик.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 114Выпуск: 3854Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА