НАШИ ВИНА ПОЛУЧИЛИ ДВЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

Продукция из Абхазии

Первый международный винный конкурс имени Льва Голицына прошел на главном винном предприятии Крыма «Массандра» с 24 по 26 октября.

Абхазские вина завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали, рассказал в интервью Sputnik Абхазия химик-инженер ООО «Вина и воды Абхазии» Владислав Парамонов.

«Наша продукция показала довольно высокие результаты, золотые медали получили вина «Ашта Лаша красное» и «Ашта Лаша белое». Вино «Атауад» получило серебряную (урожай 2017 года) и бронзовую (урожай 2015 года) награды, – сказал он. – Вин на конкурсе было очень много. Члены жюри не отзывались по каждому из них отдельно, однако высокие баллы, которые получили абхазские вина, говорят об их качестве».

В составе жюри были дегустаторы мирового уровня: Юрий Юдич и Артур Саркисян. Конкурс получил высокий статус, так как проходил под патронатом международной организации вина.

В конкурсе приняли участие более 70 предприятий из России, Франции, Испании, Италии, Венгрии, Армении, Австралии, Израиля, Македонии, Марокко, Болгарии, Грузии, Молдовы, Чили, ЮАР.

Номер: 114Выпуск: 3854Рубрика: экономикаАвтор: Спутник-Абхазия