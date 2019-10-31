СЕКРЕТНЫЕ РАБОТЫ В АБХАЗИИ

Так было

Госкорпорация «Росатом» обнародовала ранее засекреченные данные о крупных немецких специалистах, ранее занимавшихся разработками атомного оружия в гитлеровской Германии, а после ее разгрома направленных советским правительством в секретные лаборатории в Абхазии для создания первой советской атомной бомбы.

На портале «История Росатома» в специальном разделе «Российской атомной отрасли - 75 лет» выложены факсимиле архивных документов, связанных со становлением и развитием ядерной индустрии СССР, в частности с атомным проектом СССР.

К концу Великой Отечественной войны Германия имела достаточный потенциал для создания собственной атомной бомбы. В научно-исследовательских институтах активно велись экспериментальные работы по ядерным реакторам, разделению изотопов, конструкции атомной бомбы.

После окончания войны для осуществления проекта по созданию первой советской атомной бомбы в Советский Союз добровольно приехало более 300 немцев, включая членов их семей.

Так весь институт физика Манфреда Фон Арденне в Берлине вместе с сотрудниками и семьями был направлен в СССР. Работа над оружием взрывного действия на протяжении четырех лет шла в Абхазии, где была подготовлена начинка для бомбы.

Росатом опубликовал анкеты, которые заполнили шесть немецких специалистов, приехавших в СССР: Густав Герц, Николаус Риль, Манфред фон Арденне, Петер Тиссен, Хайнц Позе и Роберт Депель. Трое из них работали в Абхазии.

•Густав Герц в 1910-х годах сделал открытия, подтверждающие квантовую теорию атома, за что удостоился Нобелевской премии. Позже разработал метод разделения изотопов с помощью диффузии, который лег в основу технологии газодиффузионного обогащения урана. Он возглавил специально созданный под него на базе санатория «Агудзера» под Сухумом институт «Г», ставший позже основой Сухумского физико-технического института (СФТИ). В задачу института входили разработки в области газодиффузионного обогащения урана в промышленных масштабах.

•Манфред фон Арденне стал научным руководителем института «А» в санатории «Синоп», также затем вошедшего в СФТИ. Важнейшей задачей института являлась разработка методов обогащения урана с помощью газовых центрифуг. Там же фон Арденне создал новый мощный источник ионов для масс-спектрометра, необходимого для анализа смесей изотопов урана.

•Петер Тиссен был одним из специалистов в области физической химии в довоенной Германии и в СССР стал заместителем директора того же института «А» в Абхазии. На ученого возлагалась задача разработки методов изготовления трубчатых фильтров – ключевых элементов установок для газодиффузионного обогащения урана.

29 августа 1949 года было проведено первое в СССР испытание атомной бомбы. Ядерная монополия Соединенных Штатов была разрушена, СССР стал второй ядерной державой мира.

Спутник-Абхазия

Номер: 114Выпуск: 3854Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия