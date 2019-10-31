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31.10.2019
Номер: 114
Выпуск: 3854
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
НАГРАДА НАШЕМУ СООТЕЧЕСТВЕННИКУ
28 октября Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ, согласно которому директор Института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Барциц награжден орденом Почета.
Игорь Барциц – действительный государственный советник РФ 3-го класса, заслуженный юрист Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования.
Он является экспертом Российского фонда фундаментальных исследований и действительным членом Академии политической науки, профессор, доктор юридических наук.
Поздравляем и желаем дальнейших профессиональных достижений!
Номер: 114
Выпуск: 3854
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс