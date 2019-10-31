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НАГРАДА НАШЕМУ СООТЕЧЕСТВЕННИКУ 31.10.2019

НАГРАДА НАШЕМУ СООТЕЧЕСТВЕННИКУ

28 октября Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ, согласно которому директор Института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Барциц награжден орденом Почета.

Игорь Барциц – действительный государственный советник РФ 3-го класса, заслуженный юрист Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования.

Он является экспертом Российского фонда фундаментальных исследований и действительным членом Академии политической науки, профессор, доктор юридических наук.

Поздравляем и желаем дальнейших профессиональных достижений!


Номер:  114
Выпуск:  3854
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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