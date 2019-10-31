29 октября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил председателя Государственного таможенного комитета Гурама Инапшба

29 октября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил председателя Государственного таможенного комитета Гурама Инапшба (на фото второй справа) коллективу ведомства.

«Не сомневаюсь, что новый руководитель своей твердостью, волевым характером и честностью сможет, работая вместе с вами, создавать условия для того, чтобы страна получала еще большие возможности. А такие возможности есть. Нам надо сделать все, чтобы наша страна состоялась, чтобы нашим детям было что оставить», – сказал Президент.

Гурам Инапшба подчеркнул, что сделает все, что в его силах, для эффективной работы.

«Знаю,какие есть трудности и проблемы. Я пришел сюда не разрушать то, что есть, и отстраивать заново все, что строилось годами, а привнести что-то новое и нужное. Буду максимально объективным в решении всех вопросов», – сказал он.

Бывший председатель ГТК РА Беслан Цвинария поблагодарил коллектив за работу:

«Перед нами стояли непростые задачи, и по мере наших возможностей мы пытались их решать и преодолевать. Таможенный комитет – одно из ключевых ведомств нашей страны. Новый взгляд на те проблемы, которые есть, позволит решать их в более эффективном ключе. Желаю новому руководителю терпения, целеустремленности и принципиальности. Эти качества необходимы в этой должности».

Номер: 114Выпуск: 3854Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА