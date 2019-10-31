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УКАЗЫ О НАЗНАЧЕНИЯХ
28 октября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о председателе Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.
В тексте Указа говорится:
«Назначить председателем Государственного таможенного комитета Республики Абхазия ИНАПШБА Гурама Сименовича».
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28 октября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о министре внутренних дел Республики Абхазия.
В тексте Указа говорится:
«Назначить министром внутренних дел Республики Абхазия АРШБА Гарри Анатольевича».
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28 октября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о министре иностранных дел Республики Абхазия.
В тексте Указа говорится:
«Назначить министром иностранных дел Республики Абхазия КОВЕ Даура Вадимовича».
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28 октября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о министре обороны Республики Абхазия.
В тексте Указа говорится:
«Назначить министром обороны Республики Абхазия генерала армии КИШМАРИЯ Мираба Борисовича».
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28 октября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о Первом Вице-премьере Республики Абхазия.
В тексте Указа говорится:
«Назначить Первым Вице-премьером Республики Абхазия АРШБА Даури Джумковича».
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28 октября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о руководителе Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия.
В тексте Указа говорится:
«Назначить руководителем Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия САНГУЛИЯ Давида Руслановича».
Номер: 114
Выпуск: 3854
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА