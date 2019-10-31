Постановление Кабинета Министров РА

Об утверждении Производственного календаря на 2020 год

Кабинет Министров Республики Абхазия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Производственный календарь на 2020 год (прилагается).

2. В связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней перенести следующие выходные дни:

– 8 марта (воскресенье) – на 9 марта (понедельник);

– 9 мая (суббота) – на 11 мая (понедельник);

– 23 мая (суббота) – на 25 мая (понедельник).

3. В целях рационального использования выходных и праздничных дней перенести следующие рабочие дни:

– 3 января (пятница) – на 11 января (суббота);

– 13 января (понедельник) – на 18 января (суббота).

4. В связи с тем, что праздник Пасхи – Воскресения Христова отмечается в воскресенье (19 апреля), то следующий за ним понедельник (20 апреля) будет нерабочим днем.

5. Республиканским государственным учреждениям «Абхазская государственная телерадиокомпания», Издательство газеты «Республика Абхазия», Редакция газеты «Апсны» опубликовать «Производственный календарь на 2020 год».

В. БГАНБА, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 23 октября 2019 г., №142

Номер: 114Выпуск: 3854Рубрика: политикаАвтор: В. БГАНБА, Премьер-министр Республики Абхазия