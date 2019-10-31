ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РА

На прошедшем 28 октября заседании Кабинета Министров РА были одобрены проект закона «О республиканском бюджете на 2020 год» и ряд других постановлений.

Проект республиканского бюджета на 2020 год представил министр финансов РА Джансух Нанба:

– В проекте бюджета на 2020 год предусматриваются основные параметры государственного бюджета Республики Абхазия по доходам 10 257 013,7тыс. рублей, по расходам 10 510 690,7 тыс. рублей. Дефицит Государственного бюджета Республики Абхазия – 253 677,0 тыс. рублей. В структуре совокупных доходов по всем источникам поступлений доля республиканского бюджета составляет 79,1%, местных бюджетов 20,9%. В структуре совокупных расходов по всем направлениям финансирования доля республиканского бюджета составляет 72,3%, местных бюджетов – 27,7 %. В 2020 году доходы государственного бюджета Республики Абхазия по сравнению с 2019 годом увеличились на общую сумму 35 578,1 тыс. рублей. Прогнозируемое увеличение собственных доходов государственного бюджета Республики Абхазия составит 119 008,4 тыс. рублей по сравнению с 2019 годом. В 2020 году прогнозный показатель доходов республиканского бюджета установлен в сумме 8 115 485,3 тыс. рублей, расходов – 8 348 430 тыс. рублей. Дефицит составляет 232 944,7 тыс. рублей. Источниками финансирования дефицита предполагаются: привлечение кредита от Национального банка Республики Абхазия и других кредитных организаций Республики Абхазия в пределах 300,0 млн. рублей; возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из республиканского бюджета; иные источники внутреннего финансирования дефицита. Администратором источника финансирования дефицита выступает Министерство финансов Республики Абхазия. В 2020 году планируется направить денежные средства в объеме 97 000,0 тыс. рублей на погашение части основной суммы внешнего долга по экспортному кредиту, предоставленному Российской Федерацией на восстановление железной дороги. По состоянию на 1 января 2021 года остаток ссудной задолженности по указанному кредиту составит 1 384 121,1 тыс. рублей. На обслуживание внешнего долга в 2020 году планируется направить денежные средства в сумме 37 032,2 тыс. рублей.

Доходы республиканского бюджета:

В структуре доходов республиканского бюджета на 2020 год прогнозируется поступление собственных доходов – в сумме 3 368 855,6 тыс. рублей, в том числе налоговых доходов – в сумме 1 977 353,8 тыс. рублей, неналоговых доходов –1 391 501,8 тыс. рублей. Безвозмездные поступления прогнозируются на уровне 4 746 629,7 тыс. рублей, в том числе финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития – 3 246 629,7 тыс. рублей, финансовая помощь Российской Федерации в целях бюджетных инвестиций – 1 500 000,0 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом уменьшение доходов финансовой помощи составит 83 430,3 тыс. рублей.

Рост собственных доходов республиканского бюджета прогнозируется в объеме 87 616,9 тыс. рублей, или 2,7% по сравнению с 2019 годом.

Нормативы распределения налоговых доходов в республиканский бюджет, предлагаемые к утверждению в 2020 году, остались на уровне 2019 года.

Поступление налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в республиканский бюджет, на 2020 год прогнозируется в сумме 344 533,3 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом прогнозируется уменьшение налога на прибыль на 19 880,3 тыс. рублей. Уменьшение поступления налога связано с изменением прогнозируемых объемов прибыли прибыльных организаций в следующих районах: Гагрский район (уменьшение объема прибыли Индикативного плана в целом на 61 872,5 тыс. рублей), Сухумский район (на 32 906,6 тыс. рублей), Гулрыпшский район (на 33 620,9 тыс. рублей), Очамчырский район (на 36 313,5 тыс. рублей), Ткуарчалский район (на 4 500,9 тыс. рублей).

Поступление налога на добавленную стоимость, подлежащего зачислению в республиканский бюджет, на 2020 год прогнозируется в сумме 1 374 247,9 тыс. рублей, в том числе:

– поступление налога на добавленную стоимость на товары, работы, услуги, реализуемые на территории Республики Абхазия, – 426 986,2 тыс. рублей, в основу расчета вышеизложенного налога принят прогнозируемый объем на 2020 год и сформирован на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития с учетом оценки исполнения доходов в текущем году и данных налоговых органов;

– поступление налога на товары, работы, услуги, ввозимые на территорию Республики Абхазия, – 947 261,7 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом прогнозируется уменьшение налога на добавленную стоимость в республиканском бюджете на 36 301,6 тыс. рублей.

Прогноз поступления акцизов на 2020 год рассчитан, исходя из прогнозируемых объемов реализации подакцизных товаров, ставок акцизов, установленных в Законе Республики Абхазия «Об акцизах». Прогнозируемая сумма акциза на товары, ввозимые на территорию Республики Абхазия, составляет 165 330,0 тыс. рублей.

Поступление государственной пошлины в республиканский бюджет на 2020 год прогнозируется в сумме 93 242,6 тыс. рублей.

Доходы от внешнеэкономической деятельности включают таможенную пошлину и таможенные сборы. Отчисления по ним в республиканский бюджет составляют 100 %. Общий объем поступлений таможенной пошлины в республиканский бюджет на 2020 год прогнозируется в сумме 936 646,3 тыс. рублей, в том числе ввозная пошлина – 604 855,2 тыс. рублей, вывозная пошлина – 16 254,6 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом прогнозируется увеличение таможенной пошлины в республиканском бюджете на 133 508,5 тыс. рублей. Общий объем поступлений таможенных сборов в республиканский бюджет на 2020 год прогнозируется в сумме 315 536,5 тыс. рублей.

Общий объем поступлений по платежам за пользование природными ресурсами в республиканский бюджет прогнозируется в объеме 76 207,1 тыс. рублей, из них платежи при пользовании лесным фондом – 1 597,9 тыс. рублей, платежи при пользовании недрами – 1 192,0 тыс. рублей, платежи за пользование водными биологическими ресурсами – 73 417,2 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, состоят из доходов от перечисления части прибыли республиканскими унитарными предприятиями и Национальным банком Республики Абхазия, а также из доходов в виде арендной платы и доходов, полученных от приватизации государственной собственности. В республиканском бюджете на 2020 год прогнозные показатели доходов от перечисления части прибыли составляют 12 671,0 тыс. рублей, по доходам от перечисления части прибыли Национального банка Республики Абхазия 10 000,0 тыс. рублей, по доходам, полученным от приватизации республиканской собственности, – 26 500,0 тыс. рублей.

По виду административных платежей прогнозируются доходы в объеме 151 504,4 тыс. рублей, что на 4 577,2 тыс. рублей больше, чем в 2019 году – на основе информации, представленной администраторами доходов республиканского бюджета.

Поступление от штрафов, санкций, возмещения ущерба планируется в сумме 74 052,2 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в республиканский бюджет сформированы из поступлений от нерезидентов в виде финансовой помощи Российской Федерации. Финансовая помощь формируется по двум направлениям: – в целях социально-экономического развития Республики Абхазия;

– в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020 – 2022 годы.

В 2020 году прогнозируются следующие параметры:

– финансовая помощь в целях социально-экономического развития – 3 246 629,7 тыс. рублей;

– финансовая помощь в целях осуществления бюджетных инвестиций – 1 500 000,0 тыс. рублей.

Расходная часть Республиканского бюджета:

Общий объем расходов в проекте Закона Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2020 год» определен в сумме 8 348 430,0 тыс. рублей, что на 583 772,9 тыс. рублей, или на 6,5 % меньше показателей бюджета 2019 года.

Расходы республиканского бюджета распределены в 2020 году по направлениям в соответствии с бюджетной классификацией расходов:

Общегосударственные вопросы: предусматриваются ассигнования в объеме 2 021 834,5 тыс. рублей, что на 338 421,7тыс. рублей больше ассигнований 2019 года.

Национальная оборона: предусматриваются ассигнования на финансирование Министерства обороны Республики Абхазия в объеме 357 759,0 тыс. рублей, что соответствует уровню 2019 года.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: предусматривается финансирование в общей сумме 1 438 457,3 тыс. рублей, что на 28 694,7 тыс. рублей больше, чем в 2019 году.

Национальная экономика: предусматриваются ассигнования в объеме 1 974 477,9 тыс. рублей, что на 925 906,8 тыс. рублей меньше 2019 года.

Охрана окружающей среды: предусматриваются ассигнования в объеме 15 991,1 тыс. рублей, что на 79,2 тыс. рублей больше, чем в 2019 году.

Образование: предусматриваются ассигнования в сумме 382 931,2 тыс. рублей, что на 28 829,0 тыс. рублей больше, чем в 2019 году.

Здравоохранение: предусматриваются ассигнования в сумме 606 022,4 тыс. рублей, что на 27 717,2 тыс. рублей меньше, чем в 2019 году.

Культура и искусство, СМИ: предусматриваются ассигнования в сумме 317 204,6 тыс. рублей, что на 9 582,2 тыс. рублей больше, чем в 2019 году.

Физическая культура, спорт и молодежная политика: предусматриваются ассигнования в сумме 68 501,5 тыс. рублей, что на 4 670,0 тыс. рублей меньше, чем в 2019 году.

Социальная политика: предусматриваются расходы в объеме 287 007,7 тыс. рублей, что на 28 522,9 тыс. рублей меньше, чем в 2019 году.

Межбюджетные трансферты: предусматриваются ассигнования в объеме 878 242,8 тыс. рублей.

Кабинет Министров единогласно одобрил проект республиканского бюджета.

Затем были одобрены проекты сметы расходов государственных внебюджетных фондов на 2020 год:

– смета расходов аппарата управления Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2020 год – в сумме 6 226,4 тыс. руб.;

– смета расходов аппарата управления Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2020 год – в сумме 7809,0 тыс. руб.;

– смета расходов аппарата управления Дорожного фонда Республики Абхазия на 2020 год – в сумме 2 882,2 тыс. руб.;

– смета расходов аппарата управления Пенсионного фонда Республики Абхазии на 2020 год – в сумме 16 416,6 тыс. руб.;

– смета расходов аппарата управления Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия на 2020 год – в сумме 2 100,5 тыс. руб.;

– смета расходов аппарата управления и исполнительных органов Фонда репатриации Республики Абхазия на 2020 год – в сумме 12 205,2 тыс. руб.

Далее Кабинет Министров Республики Абхазия принял Постановление «О заготовке и реализации цитрусовых плодов урожая 2019 года». Документ представил и.о. министра сельского хозяйства РА Амиран Какалия: «Согласно проекту Постановления, цена за один килограмм мандаринов и апельсинов – 19 рублей 50 копеек. Цена за один килограмм лимонов установлена на уровне 20 рублей».

В завершение заседания Кабинета Министров РА было принято Распоряжение о даче согласия Администрации Гудаутского района на предоставление ИП Чамагуа О.Б. 0,032 га земли в г. Гудауте для строительства гостиницы.

Мадина ЧАГАВА

Номер: 114Выпуск: 3854Рубрика: политикаАвтор: Мадина ЧАГАВА