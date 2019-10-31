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УКАЗ
28 октября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об утверждении структуры Кабинета Министров Республики Абхазия.
В тексте Указа говорится:
«В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и Конституционным законом Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия»:
1. Утвердить следующую структуру Кабинета Министров Республики Абхазия:
I.
1) Премьер-министр Республики Абхазия;
2) Первый Вице-премьер Республики Абхазия;
3) Вице-премьер Республики Абхазия;
4) Вице-премьер Республики Абхазия.
II. Министерства Республики Абхазия
1) Министерство внутренних дел Республики Абхазия;
2) Министерство демографии и репатриации Республики Абхазия;
3) Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;
4) Министерство иностранных дел Республики Абхазия;
5) Министерство культуры Республики Абхазия;
6) Министерство обороны Республики Абхазия;
7) Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия;
8) Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия;
9) Министерство просвещения Республики Абхазия;
10) Министерство финансов Республики Абхазия;
11) Министерство экономики Республики Абхазия;
12) Министерство юстиции Республики Абхазия.
III. Государственные комитеты Республики Абхазия
1) Государственный комитет Республики Абхазия по государственной языковой политике;
2) Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту;
3) Государственный комитет Республики Абхазия по курортам и туризму;
4) Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору;
5) Государственный комитет Республики Абхазия по статистике;
6) Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации;
7) Государственный таможенный комитет Республики Абхазия;
8) Государственный комитет Республики Абхазия по сельскому хозяйству.
IV. Государственные управления Республики Абхазия
1) Государственное архивное управление Республики Абхазия;
2) Государственное управление лесного хозяйства Республики Абхазия;
3) Государственное управление Республики Абхазия по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
4) Государственное управление Республики Абхазия по землепользованию и кадастру;
5) Государственное управление Республики Абхазия по строительству;
6) Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы;
7) Государственное управление Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи.
V. Службы и инспекции Республики Абхазия
1) Государственная миграционная служба Республики Абхазия;
2) Государственная ветеринарная служба Республики Абхазия;
3) Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений.
2. Реорганизовать Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия в Государственный комитет Республики Абхазия по сельскому хозяйству.
3. Реорганизовать Министерство по курортам и туризму Республики Абхазия в Государственный комитет Республики Абхазия по курортам и туризму.
4. Реорганизовать Министерство здравоохранения Республики Абхазия и Министерство труда, занятости и социального обеспечения Республики Абхазия путем слияния, образовав на их базе Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия.
5. Реорганизовать Государственный комитет Республики Абхазия по молодежной политике и Государственный комитет Республики Абхазия по физической культуре и спорту путем слияния, образовав на их базе Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту.
6. Реорганизовать Государственный комитет Республики Абхазия по строительству и архитектуре в Государственное управление Республики Абхазия по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
7. Реорганизовать Государственный комитет Республики Абхазия по экологии и охране природы в Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.
8. Реорганизовать Управление государственной статистики Республики Абхазия в Государственный комитет Республики Абхазия по статистике.
9. Реорганизовать Государственное управление связи и массовых коммуникаций Республики Абхазия, Государственное управление Республики Абхазия по транспорту, Службу государственного надзора Республики Абхазия за деятельностью в области связи путем слияния, образовав на их базе Государственное управление Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи.
10. Переименовать:
– Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия в Министерство культуры Республики Абхазия;
– Министерство репатриации Республики Абхазия в Министерство демографии и репатриации Республики Абхазия;
– Министерство образования и науки Республики Абхазия в Министерство просвещения Республики Абхазия;
– Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам, энергетическому и техническому надзору в Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору;
– Управление капитального строительства Республики Абхазия в Государственное управление Республики Абхазия по строительству.
11. Кабинету Министров Республики Абхазия реорганизовать:
– Пенсионный фонд Республики Абхазия в государственное учреждение Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;
– Фонд социального страхования и охраны труда Республики Абхазия в государственное учреждение Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;
– Фонд обязательного медицинского страхования Республики Абхазия в государственное учреждение Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;
– Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 годов в государственное учреждение Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;
– Дорожный фонд Республики Абхазия в государственное учреждение Государственного управления Республики Абхазия по строительству.
12. Кабинету Министров Республики Абхазия оптимизировать общую штатную численность центральных органов государственного управления Республики Абхазия, входящих в структуру Кабинета Министров Республики Абхазия, установленную по состоянию на 1 января 2019 года, не менее чем на 15 процентов в срок до 1 января 2020 года, без учета общей штатной численности Министерства обороны Республики Абхазия, Министерства внутренних дел Республики Абхазия, Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и Государственной миграционной службы Республики Абхазия.
13. Установить, что реорганизуемые центральные органы государственного управления Республики Абхазия продолжают осуществлять свои функции до завершения организационно-штатных мероприятий.
14. Кабинету Министров Республики Абхазия привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом.
15. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Абхазия «Об утверждении структуры Кабинета Министров Республики Абхазия» от 30 апреля 2018 года, № 90 (с изменениями от 10 мая 2018 года, № 113; 30 августа 2018 года, № 235; 25 сентября 2018 года, № 274; 13 марта 2019 года, № 50)».
Номер: 114
Выпуск: 3854
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА