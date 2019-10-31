СПОРТ

В РДЮСШ-игр проходил турнир по баскетболу, посвященный памяти заслуженного тренера РА Хашба Владимира Александровича. В турнире принимали участие 7 команд : «Гагра», «Бзыбь», «Алахадзы», «Гудаута», ДЮСШ №1 (Сухум), РДЮСШ-игр (Сухум) и команда воспитанников секции баскетбола столичного Комитета по вопросам молодежи и спорта.

Турнир проходил по круговой системе: все команды играли друг с другом. Команда столичного Комитета провела шесть игр и все выиграла, тем самым завоевав титул чемпиона этого турнира. Лучшим игроком турнира признана Ева Джопуа. Тренирует команду Николай Гущин. По его словам, «на данных соревнованиях был установлен рекорд: команда Комитета обыграла команду «Бзыбь» со счётом 53:0».

Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухума

Номер: 115Выпуск: 3855Рубрика: спортАвтор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухума