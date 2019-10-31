АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»

Впервые в Абхазии в Международный день Черного моря военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) провели акцию «Чистый берег».

Вооружившись перчатками, мешками и другим инвентарём, экологический десант убрал мусор на участках побережья Черного моря общей протяженностью более 3 км, находящихся на прибрежных полигонах боевой подготовки военнослужащих в Гудаутском, Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии.

В течение летнего периода военнослужащие со своими семьями периодически проводят субботники на береговой зоне отдыха, организованной на территории военной базы в Гудауте.

Весь собираемый мусор пакетируется, перевозится и уничтожается в соответствии с экологическими нормами.

Международный день Черного моря отмечается 31 октября. В этот день в 1996 году в Стамбуле представители правительств России, Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии подписали стратегический план действий по спасению Черного моря. Необходимость в таком документе возникла в связи с опасностью разрушения уникальных природных комплексов водной территории. Тогда же было решено сделать 31 октября Международным днем Черного моря.

Черное море – внутреннее море бассейна Атлантического океана. С севера в море глубоко врезается Крымский полуостров. По поверхности Черного моря проходит водная граница между Европой и Малой Азией.

Пресс-служба ЮВО

Номер: 115Выпуск: 3855Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа