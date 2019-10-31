ПРОСТОТА И ИСКРЕННОСТЬ ЦЕННЫ ВСЕГДА

Редкое фото

Дело случая, и вот встретились двое абхазских творческих людей. У каждого свое поле деятельности, но их объединяло одно – нести слово в массы. У каждого получалось по-своему. Ценное и главное – их слушали и читали!

Истинная дружба по-особенному складывается и продолжается тогда, когда оба могут оценить неповторимые высказывания друг друга и нащупать тонкую нить души, в которой бушует спасительный юмор бытия, придающий силы творчеству и жизни.

Таких людей видно издалека. Они никогда не унывают, постоянно интересуются всеми гранями жизни и, несмотря на все сложности, улыбаются всем превратностям судьбы.

Простота, чистота, традиционность, искреннее уважение делают людей значимыми в любом случае. И неважно, что при этом один – Великий, а другой – просто гражданин. Они хорошо понимают, что их взрастила мать-земля Апсны, а это ко многому обязывает. Поэтому, когда смотришь на эту фотографию, можно сказать: они достойные сыны родной земли и своим творчеством прославили ее красиво. Кто – в пределах республики, а кто – на весь мир.

Юрий КУРАСКУА

Редакция благодарит нашего автора и читателя газеты, преподавателя Ладико Адлейба за предоставленную фотографию.

На фото: середина 70-х годов, г.Новый Афон. Артист из народа Николай Чиковани и всемирно известный писатель Фазиль Искандер (справа).

Номер: 115Выпуск: 3855Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА